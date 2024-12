Ex-Tennisspielerin Julia Görges hat in Holland geheiratet

Vergangenen Samstag haben sich Julia Görges und ihr Freund Wesley Koolhof das Jawort gegeben. Ihre Hochzeit fand im romantischen Landgoed Hotel in Holland statt. Der Veranstaltungsort in Arnhem ist gleichzeitig auch die Heimat des Paares. Auf Instagram teilen beide einen Einblick in die traumhafte Kulisse. Beide geben sich in den Gärten des Hotels einen Kuss. Julia strahlt in einem weißen Brautkleid mit langer Schleppe. Ihr Mann tritt dazu passend in einem maßgeschneiderten dunkelroten Anzug auf.

Auf weiteren Fotos wirken die beiden ziemlich verliebt. Im Gebäude posieren sie vor einer Wand aus Trockenblumen und einer weißen Récamiere. Auf den Fotos stecken sich beide gegenseitig die Ringe an den Finger. Passend zu ihren Looks ist auch die Location sehr edel. Unter dem Beitrag gratulieren ihr die Fans: "So wunderschön, alles Gute." Auch Tennislegende Boris Becker findet nette Worte für die beiden. "Herzlichen Glückwunsch", kommentiert er mit erhobenen Hand-Emojis.

Beide haben eine erfolgreiche Tenniskarriere hinter sich und ziehen nun gemeinsam in den sportlichen Ruhestand. Seit 2019 sind die beiden schon ein Traumpaar, weniger als ein Jahr später gab Julia ihr Karriereende bekannt. Ihr Mann spielte laut RTL bis November den gelben Ball über das Feld. Er gab kurz vor der Hochzeit bei der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga bekannt, dass er aufhört. Mit Mitte dreißig genießen die beiden jetzt ein ruhigeres Leben und widmen sich vorerst der Liebe.

Instagram / julia.goerges Julia Görges und Wesley Koolhof, Sportler

Instagram / julia.goerges Wesley koolhof und Julia Görges, Sportler

