So besonders ist der Name von Andie MacDowells Enkelkind

Rainey Qualley hieß vor wenigen Tagen ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen. Die Tochter von Andie MacDowell (66) ist seit dem 10. Dezember stolze Mutter ihres ersten Kindes. Nun verkündet sie in einem neuen Post auf Instagram auch, wie ihr Kleines heißt. Raineys Neugeborenes hört auf den Namen Bluebell Coyote Wilson. Bei der Geburt wog Blue rund zweieinhalb Kilogramm und war ganze 50 Zentimeter groß. Weitere Details zum Ursprung und der Bedeutung des außergewöhnlichen Namens ihres Sprosses gibt die Schauspielerin nicht preis.

Die Schwangerschaft der 35-jährigen Künstlerin war seit September dieses Jahres bekannt. "So werden Babys gemacht", schrieb sie zu einer Reihe an Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie und ihr Partner Anthony Wilson vor dem Schiefen Turm von Pisa posierten. Anschließend hielt sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates in Form von neuen Fotos und Videos auf dem Laufenden. So präsentierte die "Shut In"-Darstellerin ihren wachsenden Babybauch hin und wieder heiß im Bikini.

Zur Geburt bekamen ihre Social-Media-Follower direkt mehrere Aufnahmen von Bluebell Coyote zu Gesicht. So liegt das Baby unter anderem in seinem Mini-Strampelanzug auf dem Bett oder eingekuschelt auf Mamas Arm. "10.12.2024 um 2:21 Uhr. Eine Woche auf der Welt", kommentierte Rainey ihren Beitrag. Und auch der frischgebackene Papa ließ es sich nicht nehmen, von seinem neuen Glück zu schwärmen. "Alles, was mir etwas bedeutet, ist in diesem Foto", schwärmte er in seiner Instagram-Story zu den geteilten Bildern seiner zwei Liebsten.

Getty Images Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley, Schauspielerinnen

Instagram / rainsford Anthony Wilson und Rainey Qualley, April 2024

