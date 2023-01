Neu-Oma Andie MacDowell schwärmt von ihrer Enkeltochter!

Andie MacDowell (64) ist überglücklich! Die Schauspielerin hat aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Paul Qualley drei Kinder. Ihre beiden Töchter Rainey Qualley (32) und Margaret Qualley (28) sind in ihre Fußstapfen getreten und mittlerweile auch ziemlich erfolgreiche Schauspielerinnen. Vor Kurzem überraschte sie jedoch ihr Sohn Justin: Er ist zum ersten Mal Vater geworden! Nun schwärmte Andie von ihrem kleinen Enkelkind.

Auf der Berlin Fashion Week plauderte die "Maid"-Darstellerin gemeinsam mit ihrer Tochter Rainey in einem Interview in Anwesenheit von Promiflash von der Kleinen: "Wir hatten das schönste Weihnachten zusammen. Sie war von so viel Liebe und Aufmerksamkeit umgeben und es war eine wunderschöne Seelenverbindung. Ich konnte spüren, dass wir wirklich miteinander verbunden waren!" Auch Rainey, die nun Tante geworden ist, ist superhappy: "Sie ist das glücklichste und wunderschönste Baby. Es ist unglaublich. Ich liebe meinen Bruder so sehr und dass ich mit seinem Kind abhängen darf", gab sie zu.

Allzu oft kommt das Mutter-Tochter-Gespann allerdings nicht dazu, das neue Familienmitglied zu besuchen. "Sie leben in Montana, das ist ein bisschen weit weg von L.A., also sehen wir sie nicht so oft, wie wir es uns wünschen würden. Aber auf jeden Fall so oft, wie wir können", betonte Rainey im Interview.

Getty Images Andie MacDowell, Schauspielerin

Backgrid Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley auf der Berlin Fashion Week, Januar 2023

Getty Images Rainey Qualley, Schauspielerin

