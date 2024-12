NFL-Star Tank Dell erlitt nach Touchdown Horror-Verletzung

Während des NFL-Spiels der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans spielten sich dramatische Szenen auf dem Feld ab. Nachdem das Team aus dem Lone Star State sich eigentlich gerade über einen Touchdown gefreut hatte, fiel schnell auf, dass Wide Receiver Tank Dell in der Endzone liegen blieb und sich das Knie hielt. Dass der Sportler Schmerzen hatte, war unübersehbar. Zeitlupenaufnahmen zeigten, dass Tanks Bein während des Touchdowns unter denen seines Teamkollegen Jared Wayne eingeklemmt wurden. Berichten der NBC zufolge wurde das Bein, direkt nachdem er abtransportiert wurde, untersucht. Es bestand wohl der Verdacht, dass nicht nur etwas gebrochen ist, sondern eine schwere Knieverletzung vorliegt.

Das Team der Texans zeigte seinem Mitglied noch auf dem Spielfeld seine gesamte Solidarität. Als die Sanitäter Tank behandelten, versammelten sich die Spieler um ihn und gingen auf die Knie. Besonders mitgenommen zeigte sich Quarterback C.J. Stroud. Der US-Amerikaner weinte aus Sorge um seinen Freund und musste von seinem Team getröstet werden. Mittlerweile steht auch die genaue Diagnose des Football-Profis fest. Laut des NFL Networks sprang die Kniescheibe raus und es wird derzeit eine OP abgewogen. Für Tank könnte das das Aus für die Saison bedeuten.

Für Tank wäre das dann bereits das zweite Mal, dass ein vorzeitiges Saison-Aus droht. Schon in der vergangenen Saison konnte er wegen eines Unterschenkelbruchs nicht mehr spielen. Auch ist es in diesem Jahr bereits das zweite Mal, dass es den 25-Jährigen ins Krankenhaus führt. Im April geriet er nach einem Nachtklubbesuch in Florida ungewollt in eine Schießerei und wurde angeschossen. "Wir haben erfahren, dass Tank Dell [Samstagabend] Opfer einer Schießerei in Sanford, Florida, geworden ist. Er hat eine leichte Verletzung erlitten und ist guter Dinge", teilte ein Statement der Texans mit.

Getty Images Tank Dell beim Spiel der Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs, Dezember 2024

Getty Images C.J. Stroud, Quarterback der Houston Texans

