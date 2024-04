NFL-Star Tank Dell (24) wurde bei einer Schießerei verletzt!

Große Sorge um den Footballer Tank Dell! Wie sein Verein Houston Texans in einem Statement bekannt gibt, wurde der 24-Jährige bei einer Schießerei in einem Nachtklub in Florida verwundet. "Wir haben erfahren, dass Tank Dell gestern Abend [am Samstag] Opfer einer Schießerei in Sanford, Florida, geworden ist. Er hat eine leichte Verletzung erlitten, wurde aber aus dem Krankenhaus entlassen und ist guter Dinge", heißt es. "Wir stehen mit ihm und seiner Familie in Kontakt und werden Sie zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten, aber wir bitten Sie, seine Privatsphäre zu respektieren. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die in den Vorfall verwickelt sind", fährt der Verein fort.

Laut TMZ fand an besagtem Abend eine private Party in dem Klub statt. Im Laufe des Abends soll es zu einem Streit zwischen einigen, nicht namentlich genannten Gästen gekommen sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe eine noch unbekannte Person schließlich Schüsse abgefeuert. Insgesamt sollen zehn Menschen verletzt worden sein. Zudem wurde wohl ein 16-jähriges Mädchen verhaftet. Die weiteren Ermittlungen sollen derzeit noch laufen. Tank äußerte sich bisher noch nicht selbst zu dem Vorfall.

Tank begann seine Football-Karriere schon früh. Bereits während seiner Zeit an der Highschool spielte er leidenschaftlich gerne Football. In den Jahren am College baute er seine sportlichen Skills weiter aus und konnte diverse Erfolge verbuchen. Seit dem vergangenen Jahr ist der US-Amerikaner bei den Houston Texans unter Vertrag.

Getty Images Tank Dell, NFL-Star

Getty Images Tank Dell, Footballer

