Ex-Quarterback Tommy Lazzaro stirbt mit 27 bei Jagdunfall

Ein tragischer Unfall erschüttert die Sportwelt: Der ehemalige Central-Michigan-Quarterback Tommy Lazzaro ist am 22. Dezember im Alter von nur 27 Jahren bei einem Jagdunfall in Florida ums Leben gekommen. Die Universität bestätigte die traurige Nachricht Us Weekly zufolge vor wenigen Stunden. Laut Berichten ereignete sich der Vorfall auf dem Gelände der Eglin Air Force Base in Walton County. "Es gibt mehrere Berichte, die auf einen Jagdunfall hindeuten", teilte die Hochschule mit. Die örtliche Polizei erklärte, alle Beteiligten seien vor Ort geblieben und kooperieren mit den Ermittlungen. Tommy befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in Florida, wo er als Mitglied der US-Armee stationiert war.

Von 2016 bis 2019 spielte Tommy für die Central Michigan Chippewas und wurde schnell zur Führungsfigur. "Tommy war in vielerlei Hinsicht unser Anführer. CMU Football hatte das Glück, ihn zu haben, und wir werden uns immer an das erinnern, was er für uns alle getan hat", würdigte ihn sein ehemaliger Trainer Jim McElwain in einem Statement. Seine beeindruckenden 16 Touchdowns prägten seine Zeit im Team und brachten ihm den Spitznamen "Touchdown Tommy" ein. Auch ein herausragendes Spiel im MAC Championship Game, in dem er zwei Touchdowns erzielte, bleibt unvergessen.

Doch Tommy hinterließ nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon eine bleibende Spur. 2019 schwärmte er im Interview mit der Studentenzeitung CM Life von seiner Zeit an der Central Michigan University: "Dieser Ort hat mir ein Zuhause, eine Ausbildung und die Möglichkeit gegeben, einige meiner besten Freunde kennenzulernen – Männer, die ich mein Leben lang kennen werde." Nach seinem Abschluss in Entrepreneurship entschied sich Tommy, in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters zu treten und zur US-Armee zu gehen, wo er es bis zum Rang eines Sergeants brachte. Am kommenden Samstag wird Tommy in Fort Walton Beach, Florida, mit einer Trauerfeier geehrt und anschließend mit vollen militärischen Ehren beigesetzt.

Anzeige Anzeige

Gregory Shamus/ Getty Images North America Tommy Lazzaro, Spartan Stadium, September 2018, Michigan

Anzeige Anzeige

Duane Burleson/ Getty Images North America Tommy Lazzaro, MAC Championship, Ford Field on Dezember 2019, in Detroit

Anzeige Anzeige