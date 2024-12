"Romeo und Julia"-Star Olivia Hussey ist mit 73 verstorben

Die Filmwelt trauert um einen weiteren Star: Olivia Hussey ist am 27. Dezember verstorben. Die Schauspielerin wurde 73 Jahre alt. Auf ihrem Instagram-Account wurde bekannt gegeben, dass sie im Kreise ihrer Familie starb. Ihre Familie schrieb zu einem Foto des Filmstars: "Olivia war eine bemerkenswerte Person, deren Wärme, Weisheit und reine Freundlichkeit das Leben aller, die sie kannten, berührte." Zudem wurde hinzugefügt: "Während wir diesen immensen Verlust betrauern, feiern wir auch Olivias bleibenden Einfluss auf unser Leben und die Branche."

Olivia war vor allem für ihre Darbietung in "Romeo und Julia" von 1968 bekannt. Für ihre Rolle der Julia in der Shakespeare-Verfilmung wurde Olivia sogar mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsstar belohnt. Damals war sie erst 15 Jahre alt. An ihrer Seite spielte der damals 16-jährige Leonard Whiting die Rolle des Romeo. Zudem stellte sie Maria in der TV-Miniserie "Jesus von Nazareth" aus dem Jahr 1977 dar. Außerdem spielte sie in "Tod auf dem Nil" von 1977 und in "Stephen Kings Es" von 1990 mit.

Olivia wurde 1951 in Argentinien geboren. Mit sieben Jahren zog sie nach London. Sie studierte an der Italia Conti Academy of Theatre Arts. Dort wurde sie von dem Regisseur Franco Zeffirelli (✝96) entdeckt, der bei "Romeo und Julia" Regie führte. Der Filmstar hinterlässt seine drei Kinder namens Alex, Max und India. Olivia war 35 Jahre lang mit ihrem Ehemann David Glen Eisley verheiratet. Zudem hatte sie einen Enkel mit dem Namen Greyson.

Getty Images Olivia Hussey im Februar 1967

Getty Images Olivia Hussey

