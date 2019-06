Die Filmwelt hat einen großen Star verloren: Der italienische Star-Regisseur Franco Zeffirelli ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Internationale Bekanntheit erlangte der Künstler zu seinen Lebzeiten durch seine zahlreichen Shakespeare-Verfilmungen. Für seine Inszenierung von "Romeo und Julia" erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung. Doch auch seine Opernwerke sowie den Film "Jesus von Nazareth" aus dem Jahr 1977 verhalfen ihm zum Ruhm.

Aus einer Meldung der Franco Zeffirelli Foundation ist zu entnehmen, dass der Filmemacher am Samstag in seiner Wahlheimat Rom verstorben ist. Informationen zur Todesursache sind derzeit aber noch nicht bekannt. Geboren und aufgewachsen war Franco in der toskanischen Stadt Florenz. Seine Karriere begann er 1948 als Assistenzdirektor bei Luchino Viscontis "Die Erde bebt". Danach drehte er Opern aus großen Häusern in Mailand, Wien und sogar New York – bis der Erfolg seiner Shakespeare-Stücke einsetzte.

Aber auch abseits des Showgeschäfts war Zeffirelli aktiv. Zwischen 1994 und 2001 saß er sogar im italienischen Senat. Er hatte stets den Ruf, ein urkonservativer Politiker zu sein und unterstützte die Ansichten der römisch-katholische Kirche – das brachte ihm viel Kritik ein, da er sich als homosexuell geoutet hatte.

Getty Images Franco Zeffirelli, italienischer Regisseur

Getty Images Franco Zeffirelli im Juli 2004

Getty Images Franco Zeffirelli im November 2002 in Madrid



