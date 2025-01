Album und Konzert: Kultband The Kooks plant ein Comeback

Die Indie-Band The Kooks hat ein großes Comeback angekündigt. Zum Jahresbeginn 2025 sollen die britischen Musiker um Frontsänger Luke Pritchard ihr siebtes Studioalbum veröffentlichen, dessen Sound nach eigenen Angaben an ihre frühen Erfolge anknüpfen soll. Parallel zu dem "nostalgischen" Album sind bereits zahlreiche Live-Auftritte geplant: Von Januar an tourt die Band durch Großbritannien, bevor es nach Australien und Neuseeland und anschließend durch Europa geht. Ein Highlight wird ihr Auftritt beim Reading-und-Leeds-Festival im August, wie Insider berichten.

Bekannt wurden The Kooks 2006 mit Hits wie "Naive", "Ooh La" und "She Moves in Her Own Way", die sie zu Vertretern des Indie-Pop machten. Ihr Debütalbum "Inside In/Inside Out" war ein riesiger Erfolg, und auch die neue Platte soll diesen Spirit widerspiegeln. Eine bei The Sun zitierte Quelle verriet: "Die Band hatte im Studio keinerlei Erwartungen und einfach Spaß – dabei ist ein brillantes Album entstanden, das Fans an ihre ersten Alben erinnern wird." Zudem erfreut sich die Band durch Plattformen wie TikTok einer neuen, jüngeren Fanbase, sodass das Timing für das Comeback ideal scheine.

Mit ihrer Musik verbindet die Band nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch kreative Überraschungen. So reagierte The Kooks 2022 auf ein virales TikTok-Video, in dem ein Straßenmusiker ihren Hit "Naive" coverte, indem sie sich selbst in den Clip "hineinstitchten" und humorvoll inszenierten, wie sie dem Musiker Geld anbieten. Fans feierten diese Aktion begeistert und lobten den sympathischen Umgang der Band. Trotz Höhen und Tiefen – wie dem mäßigen Erfolg ihrer letzten Platte "10 Tracks to Echo in the Dark" im Jahr 2022 – ist The Kooks bis heute einer der prägenden Namen der 2000er-Indie-Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Pritchard von The Kooks performt 2007 auf dem Glastonbury Musikfestival

Anzeige Anzeige

Instagram / hughharrismusic Hugh Harris und Luke Pritchard von The Kooks

Anzeige Anzeige