Amir Khan erntet Kritik für Protzerei mit neuem Hauskauf

Der ehemalige Box-Champion Amir Khan (38) sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem er auf Instagram den Kauf eines weiteren Hauses in Dubai mit den Worten "Gott ist groß – ein weiteres Anwesen in meiner Sammlung" verkündete. Der britische Profisportler rühmte sich außerdem, die Immobilie "ohne Schulden und komplett in bar" bezahlt zu haben. Bereits in der Vergangenheit erregte der aus Bolton stammende Boxer durch das Zurschaustellen seines Reichtums die Gemüter – diesmal besonders angesichts der andauernden Lebenshaltungskostenkrise in Großbritannien.

Die Reaktionen auf Amirs Posting fielen überwiegend kritisch aus. Viele seiner Follower empfanden das Zurschaustellen seines Wohlstands als unangemessen und respektlos gegenüber denen, die momentan finanziell kämpfen. "Warum ist es cool, so etwas zu zeigen?", fragte ein Kommentator, während ein anderer schrieb: "Niemand muss wissen, was du besitzt." Es ist nicht das erste Mal, dass Khan ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. Bereits 2020 hatte er sich ähnliche Vorwürfe anhören müssen, als er mit dem Kauf eines weiteren Urlaubsdomizils in Dubai prahlte, während die COVID-19-Pandemie und steigende Arbeitslosenzahlen das Land erschütterten. Auch damals warf man ihm Unbedachtheit und mangelndes Mitgefühl vor.

Amir Khan, der in seiner Boxkarriere 34 von 40 Kämpfen gewann, ist seit seinem Rücktritt aus dem Profisport vor allem in den sozialen Medien ein regelmäßiger Gesprächsstoff – weniger wegen sportlicher Leistungen, sondern mehr wegen des extravaganten Zurschaustellens seines Lebensstils. Neben luxuriösen Immobilien macht er oft Schlagzeilen mit seiner beeindruckenden Autosammlung, zu der unter anderem ein Lamborghini Aventador und ein Rolls-Royce Phantom gehören. Privat gibt er sich jedoch auch als Familienmensch. Seine Ehe mit Faryal Makhdoom, die er 2013 heiratete, verlief nicht immer reibungslos. In der Vergangenheit standen die beiden immer wieder im Mittelpunkt von Spekulationen über Beziehungsprobleme, schafften es jedoch stets, ihr Familienleben mit den drei gemeinsamen Kindern in den Vordergrund zu rücken.

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Amir Khan bei den "National Television Awards 2018"

Anzeige Anzeige

Nathan Stirk/Getty Images Amir Khan bejubelt einen Sieg

Anzeige Anzeige