Kampfsportler Hakaraia Wilson ist mit 26 Jahren verstorben

Die Welt der Mixed Martial Arts muss sich von einem noch recht jungen Talent verabschieden: Der neuseeländische Kampfsportler Hakaraia Wilson ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Wie Te Ao News berichtet, kam sein Tod sehr unerwartet – angeblich war er am 31. Januar auf einem Musikfestival in Gisborne, Neuseeland, unterwegs gewesen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass sie mitten in der Nacht dorthin gerufen wurde, um einen "plötzlichen Todesfall" zu untersuchen. "Der Tod ist nicht verdächtig und wurde an den Gerichtsmediziner weitergeleitet", erklärte der Sprecher der örtlichen Behörden.

Bisher wurde keine Todesursache bekannt gegeben. Als Kampfsportler war Hakaraia jedoch einer ständigen Verletzungsgefahr ausgesetzt. Erst im November teilte er auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich im Krankenhaus. Damals wurde er an seinem linken Arm operiert und er versprach seinen Fans, bald wieder in den Ring zu steigen. Nur Wochen zuvor fand sein letztes Duell statt – damals ging er als Gewinner hervor.

Hakaraia begann seine professionelle Karriere als Kampfsportler erst vor vier Jahren. Bis zu seinem Tod war er Teil des Kampfklubs der Oliver MMA and Fitness Gym, die von dem Gründer Steve Oliver geleitet wird. Dieser trauert bereits öffentlich um den jungen Sportler. Auf Facebook schreibt Steve: "Es gibt keine Worte, die wirklich erfassen können, was wir alle in diesem Moment fühlen. Haks, dein Vermächtnis wird in jedem von uns weiterleben - dein Lächeln, dein Lachen, deine Herzlichkeit und dein Kämpfergeist. Ruhe in dem Wissen, dass deine Zeit hier, auch wenn sie viel zu kurz war, ein Zeichen hinterlassen hat, das niemals verblassen wird."

Instagram / hakaraiawilson MMA-Kämpfer Hakaraia Wilson

Instagram / hakaraiawilson MMA-Kämpfer Hakaraia Wilson, 2023

