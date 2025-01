Italienische Modeschöpferin Rosita Missoni ist verstorben

Es ist ein großer Verlust für die Welt der Mode: Designerin Rosita Missoni ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Zusammen mit ihrem Ehemann Ottavio Missoni sorgte sie mit ihren bunten Strickkreationen und außergewöhnlichen Designs dafür, dass Mailand zu einer der Fashion-Hauptstädte der Welt wurde. Ihr Tod wurde von der Sprecherin des Modehauses am 2. Januar bestätigt, wie The New York Times berichtet. Die Fashionista verstarb in ihrem eigenen Haus in Italien.

Das Modehaus Missoni begann klein, aber fein: Im Jahr 1953 fingen die beiden Köpfe der Marke bei sich zu Hause an, zu stricken. Nur zwölf Jahre später erschienen die Schöpfungen der Strickmarke das erste Mal in der italienischen Vogue! 1966 mischte das Modehaus bei der Fashion Week in Mailand mit, obwohl zu dem Zeitpunkt damals noch Rom und Florenz als Modestädte Italiens bekannt waren. In den 70ern wuchs Missoni zu einer internationalen Marke heran. Wie die Zeitschrift berichtet, wurden die Strickwaren von einer wichtigen Kritikerin damals sogar als "Statussymbole" bezeichnet.

Nicht nur die abgedrehten Designs machten das Modehaus Missoni zu so einer Neuheit. Wie die Times weiter berichtet, ließen sich Rosita und ihr Ehemann für ihre Fashionshows immer etwas Neues einfallen, um daraus mehr zu machen. So ließen sie ihre Models zum Beispiel in einem historischen Theater laufen – einmal fand ihre Modenschau sogar in einem öffentlichen Pool statt! Die Models schwebten dafür auf aufblasbaren Möbeln über das Wasser des Schwimmbeckens.

Getty Images Rosita Missoni im September 2022

Getty Images Rosita Missoni im April 2012 auf der Mailänder Design-Woche

