Kreuzbandriss: NBA-Star Moritz Wagner verpasst Basketball-EM

Moritz Wagner holte 2023 den WM-Titel mit den deutschen Basketballern. In diesem Jahr steht die Europameisterschaft an, doch diese wird der Bruder von Franz Wagner verletzungsbedingt aussetzen müssen. Am 21. Dezember stürzte der Center während eines Spiels der Orlando Magic und zog sich einen Kreuzbandriss zu. In seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen" berichtet er nun: "Ich glaube, da kann man eins und eins zusammenzählen, dass der Moritz dieses Jahr nicht im deutschen Trikot aufläuft, um das mal so deutlich auszusprechen, einfach weil das keinen Sinn macht."

Auch die laufende Saison der NBA wird Mo höchstens von der Bank aus verfolgen können. Die Schwere der Verletzung war dem 27-Jährigen schnell klar, weshalb die Feiertage für ihn düster waren. "Ich habe trotzdem versucht, das Weihnachtsfest zu genießen, [...] aber das waren natürlich schwierige Tage", offenbart der Athlet im Podcast. Seine Eltern waren angereist, um das Fest der Liebe gemeinsam zu verbringen, sodass sie auch schon bei dem verhängnisvollen Spiel live im Stadion dabei waren. Als der Profisportler in der Kabine behandelt wurde, habe er deshalb extra seinem Bruder, der im selben Team spielt, gesagt: "Franz, kannst du Mama und Papa schreiben, dass alles gut ist und ich nicht gestorben bin?"

Wie wichtig der Familienzusammenhalt der Wagners für die beiden Basketballspieler Moritz und Franz ist, konnten Zuschauer auch in der Dokumentarserie "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" verfolgen. Unter den vielen Fans des Projekts war auch Frank Buschmann (60). Auf Instagram schwärmte der Sportkommentator: "Für mich ist es einfach die beste Doku, die ich rund um Sport in Deutschland je gesehen habe. Kompliment an die Macher! Vor allem aber ein großes Kompliment an die Wagner-Brüder."

Anzeige Anzeige

Instagram / moritz_weasley Moritz und Franz Wagner mit ihrer Mutter Beate

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Buschmann, Moderator

Anzeige Anzeige