NBA-Spieler Moritz Wagner macht seine Beziehung öffentlich

NBA-Star Moritz Wagner ist in festen Händen. Das macht der deutsche Nationalspieler jetzt mit einer Bildreihe auf Instagram bekannt. Unter ein Turtelfoto mit seiner Partnerin Maggie McQuade schreibt der Profisportler: "Moritz McQuade". Ob die beiden sogar bereits geheiratet haben oder die Anspielung nur ein Scherz vonseiten des Basketballers ist, lässt er offen. Nur so viel steht beim Betrachten der Fotos des Paares fest: Da haben sich zwei gefunden!

Mit der Veröffentlichung seines Liebesglücks ruft Moritz nicht nur beglückwünschende Kommentare auf den Plan: Offenbar hat der Basketballprofi damit auch so einige Frauenherzen gebrochen. "Nein, ich weine, du hast mir gerade das Herz gebrochen", schreibt eine Followerin unter die Turtel-Pics. Dem schließen sich viele weitere weibliche Fans mit Reaktionen wie "Nein Moe, du warst doch für mich bestimmt" oder "Sie lebt meinen Traum" an.

Und wer ist die Dame an der Seite des Berliners? Maggie arbeitet wie ihr Liebster ebenfalls in der NBA, allerdings hinter den Kulissen. Seit vier Jahren ist sie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aktiv – zunächst als Coordinator in Global Marketing Partnerships und mittlerweile sogar als Managerin. Sowohl Moritz als auch Maggie haben an der University of Michigan Sportmanagement studiert – ob sie sich bereits während des Studiums kennengelernt haben, verrieten sie bislang nicht.

Instagram / maggie_mcquade Maggie McQuade und Moritz Wagner, März 2025

ActionPress / Panoramic/ SIPA Moritz Wagner, Basketballspieler

