Neue Dokuserie zeigt Moritz und Franz Wagners Weg in die NBA

Moritz Wagner und sein Bruder Franz Wagner haben sich ihre kühnsten Träume erfüllt. Wie das ZDF in einer Pressemitteilung verkündet, bekommen die Basketballspieler nun auch noch ihre eigene Dokuserie. In vier Folgen begleitet "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" die beiden Athleten von ihren Anfängen bei Alba Berlin bis hin zu ihren Erfolgen in der stärksten Basketballliga der Welt. In den Episoden mit den Titeln "Brüder", "Champions", "Nomaden" und "Entscheidungen" wird auch ihr Weg zum historischen WM-Titel 2023 beleuchtet. Am 9. Dezember wird die Serie im TV ausgestrahlt und dann auch in der ZDFmediathek verfügbar sein.

"The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" gibt auch Einblicke in ihre familiäre Bindung und die Unterstützung ihrer Eltern, Beate Wagner und Axel Schulz, die maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Zu Gast in der "Abendschau" schwärmte die stolze Mama schon im Sommer von dem WM-Erfolg ihrer Jungs: "Das war ein ganz tolles Team, das da zusammengewachsen ist. Wir waren einfach komplett verzaubert." Ihren Titel als Sportlermama würde die Journalistin um nichts in der Welt hergeben.

Für Moritz und Franz geht es in der NBA momentan in die heiße Phase. Obwohl ihr Team zuletzt gegen die New York Knicks verlor, konnten sie sich für das Viertelfinale des NBA-Cups qualifizieren. Auch in dieser Partie bewiesen die Brüder ihr Talent und erzielten insgesamt 50 Punkte. Wegen seiner Leistung in der laufenden Saison wurde Franz sogar kürzlich eine besondere Ehre zuteil. In einem Ranking des Sportsenders ESPN landete der 23-Jährige auf Platz vier der besten Jungspieler in der Liga.

Instagram / moritz_weasley Moritz und Franz Wagner mit ihrer Mutter Beate

ActionPress / Mickael Chavet / ZUMA Press Wire Franz Wagner, Basketballspieler

