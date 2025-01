Für diese Schauspieler schwärmt Sänger Ross Antony

Ross Antony (50), Sänger und ehemaliges Mitglied der Popstars-Band Bro'Sis, hat in einem RTL-Interview mit David Modjarad offen über seine Bewunderung für den Schauspieler Matthias Schweighöfer (43) gesprochen. Auf die Frage, welcher Schauspieler ihn wohl in einem Film verkörpern solle, platzte es aus ihm heraus: "Ich find ihn richtig geil!" Ross erklärte, dass Matthias in seinen Augen einfach großartig ist und erwähnte lachend, dass er ihm ein wenig ähnlich sehen würde.

Doch Matthias ist nicht der einzige Star, der bei Ross Eindruck hinterlassen hat. Der Entertainer ließ durchblicken, dass seine heißen Fantasien erst bei Schauspieler Benno Fürmann (52) so richtig beginnen. Weitere Details zu seinen erotischen Gedanken über den Schauspieler wollte er jedoch nicht preisgeben.

Ross, der in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner fröhlichen und herzlichen Art von sich reden machte, ist für seine Offenheit bekannt. Nach seiner Karriere bei Bro’Sis hat er sich als Entertainer, Moderator und Gewinner des Dschungelcamps einen Namen gemacht. Schon seit Jahren lebt er glücklich mit seinem Ehemann Paul Reeves (50) zusammen, mit dem er zwei Adoptivkinder großzieht.

ActionPress Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Benno Fürmann im Oktober 2021 in Berlin

