"Ein Haufen von Fake-News": Ross Antony hat kein Rheuma

Ross Antony (50) räumt mit unschönen Gerüchten auf. Vor einigen Wochen hieß es in einer deutschen Zeitung, dass der Musiker an Rheuma leide. In einem Interview mit der Zeitschrift soll er erwähnt haben, dass seine Knieprobleme durch leichtes Rheuma begründet seien, das er von seiner Mutter geerbt habe. Doch in einem aktuellen Gespräch bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach" stellt der Sänger nun klar: "Nein, das ist nicht wahr. Es ist nichts wahr. Das ist eine Geschichte, die erzählt wurde, weil meine Mutter Rheuma hat", erklärt das Ex-Bro'Sis-Mitglied und fügt hinzu: "Ich habe in einem Interview gesagt, dass ich hoffe, dass ich das nicht auch irgendwann bekommen werde, weil ich gesehen habe, wie schwierig das für meine Mutter in dem Alter ist."

Besonders absurd findet Ross, dass seine deutliche Gewichtsabnahme als Beweis für die angebliche Krankheit herhalten sollte. "Das war ein Haufen von Fake News. Mehr nicht. Ich habe einfach nur über meine Mutter und ihr Rheuma geredet", betonte er. Tatsächlich habe er während der Corona-Pandemie einfach das Leben und gutes Essen genossen, was zu einer Gewichtszunahme geführt hatte. Die wiederholten Mahnungen seiner Mutter und Schwiegermutter hatten Ross und seinen Mann Paul schließlich dazu veranlasst, ihre Ernährung umzustellen und insgesamt 25 Kilo abzunehmen.

Ross Antony wurde durch seine Zeit bei der Band Bro'Sis bekannt und ist seitdem ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsindustrie. Der einstige Dschungelkönig betonte, dass er sich durch die Veränderung jetzt viel wohler fühle und die Sorgen der Vergangenheit losgeworden sei. "Ich bin fast am Limit in dem Sinne, dass ich nichts mehr abnehmen muss. Und ich genieße das Leben viel mehr. Also früher hatte ich immer so viele Sorgen und jetzt auf einmal sind diese Sorgen weg", reflektiert er in der Show. Wie er bereits zuvor gegenüber RTL verriet, habe der Brite neben der Ernährungsumstellung zusammen mit seinem Mann viel Sport gemacht: "Wir haben viel weniger gegessen. Wir haben immer dem anderen geholfen, wenn er einen schwachen Moment hatte."

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"

Instagram / rossantonycom Ross Antony im Januar 2024

