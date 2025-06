Wer entscheidet über die "Immer wieder Sonntags"-Gäste?

Stefan Mross (49) startet am Sonntag, den 15. Juni, in die neue Saison seiner Schlagersendung "Immer wieder sonntags". Der Moderator wird dann im Europapark in Rust erneut einige der größten Namen aus der Schlagerszene auf der Bühne begrüßen, darunter Hansi Hinterseer (71), Andy Borg (64) und Ross Antony (50). Doch anders, als viele Zuschauer glauben, hat Stefan Mross keinen direkten Einfluss darauf, welche Gäste in der Sendung auftreten. "Das macht meine werte Musikredaktion", erklärte er im Gespräch mit Ippen Media und fügte hinzu, dass er sich auf jeden einzelnen Gast freue, ob bekannt oder neu.

Eine besondere Überraschung erlebte der Musiker und Moderator im vergangenen Jahr, als kein Geringerer als Florian Silbereisen (43) bei einem Auftritt in der Sendung für Gänsehautmomente sorgte. "Das war eine emotionale Geschichte, wo ich 0,00 Ahnung davon hatte", blickte Stefan Mross zurück und lobte die Arbeit seines Teams, das solche Momente möglich mache. Nun hat der ARD-Entertainer seinen guten Freund direkt wieder für die aktuelle Staffel eingeladen: "Von dem her kann er doch gerne wieder zu mir kommen." Schließlich sei die Begeisterung des Publikums bei Auftritten wie diesen stets riesig.

Stefan Mross ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene, sowohl als Musiker als auch als Moderator. Privat liebt er es eher bodenständig und betonte in Interviews schon häufiger, wie wichtig ihm seine Familie ist. Seine Arbeit bei "Immer wieder sonntags" sieht er auch als Möglichkeit, Menschen zu verbinden und Freude zu verbreiten – ein Ziel, das ihm am Herzen liegt. Die emotionale Seite seiner Sendung, wie sie beispielsweise durch überraschende Gäste oder besondere Momente entsteht, ist für ihn daher mehr als nur Fernsehen, sondern gelebte Gemeinschaft und ein Ausdruck seiner Liebe zur Musik und zu seinem Publikum.

Stefan Mross und Florian Silbereisen 2011

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross im September 2024

