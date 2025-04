Ross Antony wird beim Besuch vom Grab seines Papas emotional

Ross Antony (50) hat in der "Die Beatrice Egli Show" einen ganz persönlichen Einblick in sein Leben gegeben. Gemeinsam mit der Sängerin unternahm er eine emotionale Reise in seine Heimatstadt Bridgnorth in England. Dabei besuchten sie nicht nur seine alte Schule und das Theater, in dem er seine ersten professionellen Bühnenerfahrungen sammelte, sondern auch die Taufkirche des Sängers. In deren Nähe liegt das Grab seines geliebten Vaters Denis, der im Februar 2017 im Alter von 77 Jahren verstarb. Sichtlich bewegt sprach Ross über die Bedeutung dieses Ortes: "Hier ist der friedlichste Ort, den ich kenne. Ich rede mit ihm, ich frage nach Rat und ich spüre ihn. Das ist schon etwas Schönes und nicht traurig."

Der Verlust seines Vaters vor acht Jahren hinterließ eine sichtbare Lücke im Leben des Sängers. Denis, den Ross als "den wundervollsten und liebevollsten Vater" beschreibt, war immer einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Doch anstatt in Traurigkeit zu versinken, fand er Wege, seine Dankbarkeit auszudrücken. Drei Jahre nach dessen Tod widmete Ross seinem Vater den emotionalen Song "Goodbye Papa", in dem er seine Gefühle für ihn musikalisch verarbeitete.

Ross Antony, der mit seiner bunten und lebensfrohen Art vor allem in Deutschland großen Erfolg feiert, pflegt eine sehr enge Verbindung zu seiner Familie. Die Erinnerungen an seinen Vater und die Unterstützung seiner Mutter sind ein fester Anker in seinem Leben. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt sich der Sänger immer wieder bewusst Zeit für Besuche in seiner Heimatstadt. "Wenn ich zu Hause bin, dann ist es ein anderes Gefühl. Es gibt so viele schöne Erinnerungen und die genieße ich, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin", erzählte Ross. Diese emotionalen Wurzeln spiegeln sich auch in seiner Musik wider, die oft Geschichten von Liebe, Hoffnung und Familie erzählt.

Anzeige Anzeige

Instagram / rossantonycom Ross Antony und sein Papa Denis Catterall

Anzeige Anzeige

Getty Images Ross Antony, Entertainer

Anzeige Anzeige

Anzeige