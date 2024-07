Ross Antony wird 50 Jahre alt: So begann er seine Karriere!

Heute steht ein runder Geburtstag bei dem Multitalent Ross Antony an! Vor genau 50 Jahren kam der Brite auf die Welt – heute begeistert er seine Fans als Moderator, Schlagersänger und Entertainer in verschiedenen TV-Shows wie dem Dschungelcamp. Mit seinem neuen Alter hat Ross (50) keine Probleme, wie er gegenüber IN Magazin verrät: "Mit 50 habe ich null Probleme! Wir freuen uns total darauf. [...] Man braucht keine Angst vor dem Älterwerden zu haben. 50 ist das neue 21!" Promiflash blickt mit euch auf seine Karriere zurück!

Schon mit drei Jahren hatte Ross das erste Mal auf der Theaterbühne in England gestanden. Kurz danach hat er dann mit Gesangs- und Tanzunterricht begonnen – 1997 kam er für einen Auftritt in einem Musical nach Deutschland. Schnell wechselte er vom Musicaldarsteller in die Musikbranche und versuchte sich als Sänger. Bei der Castingshow Popstars setzte er sich durch und schaffte es in die Band Bro'Sis. 2006 löste sich die Band mit unter anderem Giovanni Zarrella (46) auf. Gegenüber Bunte verriet Ross damals: "Wir hatten fünf tolle Jahre zusammen, auch weil wir so unterschiedlich waren, trotzdem hat das super funktioniert. Und keiner hat damit gerechnet, dass wir so lange zusammenhalten würden."

Nach dem Ende der Band zog der heute 50-Jährige 2008 ins Dschungelcamp ein. Trotz seiner Ängste stellte er sich fünf Dschungelprüfungen und gewann am Ende die Dschungelkrone. "Ich hatte Angst vor Ratten, vor Schlangen, vor Spinnen, vor allem Möglichen und ich habe gedacht, wenn ich mich mit allem direkt konfrontiere, dann wird es mir wahnsinnig helfen und es hat geholfen", offenbarte er gegenüber dem Magazin. Für Ross sei die Show sein "Sprungbrett" für seinen heutigen Erfolg gewesen, wie er im Gespräch weiter verriet. Noch heute gehört er bei den Fans zu den beliebtesten Dschungelkönigen in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ross Antony mit Giovanni Zarrella im Jahr 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Ross Antony im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ross' Einstellung zum Alter? Toll, er ist auf dem Boden geblieben! Na ja, ich kaufe ihm das nicht ab. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de