Rachel Stevens widmet neuem Freund Brendyn liebevolle Zeilen

Rachel Stevens (46) hat ihrem Partner Brendyn Hatfield anlässlich seines 40. Geburtstags eine rührende Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram nannte die ehemalige S Club 7-Sängerin den Dancing on Ice-Star ihren "Seelenverwandten" und postete mehrere gemeinsame Fotos. Dazu schrieb sie: "Mein Schatz, mein Seelenverwandter. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster, und willkommen im Club der 40er." Mit emotionalen Worten drückte sie ihre Liebe aus. "Ich hoffe, dass dies dein bisher bestes Jahrzehnt ist, mit allem, was du dir wünschst. Ich liebe dich von ganzem Herzen", kommentierte sie weiter. Auf den Bildern sind die beiden unter anderem bei einer Weihnachtsfeier und in einem Swimmingpool zu sehen.

Die Beziehung des Paares wurde im Dezember 2023 offiziell, nachdem sie sich 2022 im Rahmen der Show "Dancing on Ice" besser kennengelernt hatten. Rachel, die sich im selben Jahr von ihrem Ex-Mann Alex Bourne nach fast 13 Jahren Ehe trennte, sprach offen über die schwierige Zeit und erklärte, dass sie und Alex weiterhin liebevoll als Eltern für ihre beiden Töchter verbunden bleiben. Mit Brendyn scheint sie nun ein neues Kapitel zu beginnen. "Er ist ein wundervoller Mensch, den ich sehr liebe", sagte sie gegenüber The Sun über ihren Partner, den sie bei der Show nicht nur auf, sondern auch abseits des Eises kennenlernte.

Rachel ist nicht nur für ihre Musik mit S Club 7 bekannt, sondern auch für ihre Offenheit, wenn es um private Herausforderungen geht. Ihre Trennung von Alex beschrieb sie als "chaotisch" und betonte, dass ihre Kinder dabei oberste Priorität hatten. Brendyn hingegen, der seinen Ruhm durch seine Karriere als Eiskunstläufer und TV-Tänzer erlangte, gibt Rachel offenbar den Halt, den sie nach schwierigen Zeiten benötigte. Ihre seltenen, liebevollen Beiträge auf Instagram zeigen, dass sich die beiden wohl und glücklich miteinander fühlen. Mit Brendyn an ihrer Seite scheint Rachel nun eine neue Lebensphase mit viel Liebe und Freude zu genießen.

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens und Brendyn Hatfield, Dezmeber 2021

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens und Brendyn Hatfield

