Rachel Stevens gedenkt ihres S-Club-7-Kollegen Paul (†46)!

Sie kann diesen Verlust immer noch nicht begreifen! Anfang April mussten Fans der britischen Band S Club 7 eine schreckliche Nachricht verdauen: Sänger Paul Cattermole (✝46) verstarb überraschend! Noch zuvor hatte die Gruppe ihre Reunion-Tour zum 25-jährigen Bandjubiläum angekündigt. Doch die S-Club-7-Stars wollen weitermachen und ihre Tournee ohne Paul starten. Keine leichte Aufgabe, vor allem für Rachel Stevens (45). In einer Radioshow bringt Rachel ihre Trauer nun zum Ausdruck!

Vor wenigen Tagen moderierte die 45-Jährige eine 2000er-Sendung beim Radiosender Heart Radio. Die war besonders emotional für die Sängerin, da sie genau diese Zeit an die Anfänge ihrer Band und ihren Bandkollegen Paul erinnern. "Es fühlt sich so unglaublich besonders an, Paul ehren zu können", gab sie gerührt zu und fügte hinzu: "Wir sind untröstlich, aber wir sind alle dankbar für die Erinnerungen, die wir gemeinsam hatten. Deshalb möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um euch diesen Song vorzuspielen, mit dem ich viele Erinnerungen verbinde, nämlich den S-Club-7-Song 'Two In A Million'."

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Band mit einem gemeinsamen Statement zu Pauls Tod geäußert und ihre Trauer ausgedrückt. "Vielen Dank an all unsere unglaublichen Fans und Freunde, die ihre Liebe für unseren Bruder Paul geteilt haben. In dieser schwierigen Zeit – für uns alle – gibt es uns Kraft zu wissen, dass er nie vergessen wird", hatte sie via Instagram verlauten lassen.

