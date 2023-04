Nach Trennung: Rachel Stevens soll wieder verliebt sein!

Rachel Stevens (45) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Im Juli des vergangenen Jahres hatte der einstige S Club 7-Star bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Alex Bourne sich nach knapp 13 Jahren Ehe getrennt haben. Seither war es ruhig um das Liebesleben der Musikerin geworden. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten: Rachel soll wieder verliebt sein – in ihren einstigen Dancing on Ice-Partner Brendyn Hatfield.

Das plauderte ein Insider gegenüber The Sun on Sunday aus. "Rachel hat eine wirklich großartige Freundschaft und Partnerschaft mit Brendyn und sie entwickelt sich weiter. Sie sind wirklich verliebt und freuen sich auf die Zukunft", erzählte die Quelle. Wie auch Rachel, habe der Eiskunstlaufprofi erst kürzlich eine Trennung durchgemacht. Dass sie nun schon wieder glücklich verliebt ist, scheint Rachel selbst noch nicht glauben zu können. "Sie hat nicht damit gerechnet, in dieser Phase ihres Lebens noch einmal die Liebe zu finden", verriet der Insider.

Erst im Februar hatte sich die 45-Jährige im Interview mit The Sun geäußert, dass sie noch nicht interessiert daran sei, einen neuen Partner zu finden. "Ich bin nicht bereit, mich zu verabreden", hatte sie damals klargestellt. An Interessenten habe es Rachel aber nicht gefehlt.

Anzeige

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens und Brendyn Hatfield bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens und Brendyn Hatfield, Dezmeber 2021

Anzeige

Getty Images Rachel Stevens, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de