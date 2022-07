High-School-Liebe: Rachel Stevens hat sich von Mann getrennt

Traurige Nachrichten von Rachel Stevens (44). Die einstige Sängerin der Band S Club 7 war schon seit der Schule mit ihrem Partner Alex zusammen. Im Jahr 2009 gingen sie dann den Bund der Ehe ein und bekamen später noch zwei kleine Töchter zusammen. Nächsten Monat hätten sie ihren 13. Hochzeitstag gefeiert – doch so weit soll es offenbar nicht kommen. Rachel hat jetzt die Trennung von Alex bekannt gegeben.

In ihrer Instagram-Story teilte die Britin ein Statement mit ihren Fans, in dem sie von dem Liebes-Aus berichtet. "Ich wollte euch nur mitteilen, dass Alex und ich nach langer Überlegung die schwierige Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen", schrieb sie. Offenbar wollen sie aber dennoch weiterhin zusammenhalten und für ihre Töchter da sein: "Wir sind zwar nicht mehr Partner in der Ehe, aber wir bleiben Partner in der Elternschaft für unsere wunderschönen Mädchen und werden uns weiterhin lieben und respektieren."

Böses Blut scheint zwischen den beiden also nicht zu fließen – die genauen Gründe für die Trennung verriet Rachel jedoch nicht. Dennoch zeigte sie sich positiv gestimmt: "Ich bin so unglaublich dankbar für das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und werde mich nun weiterhin darauf konzentrieren, als Familie vereint voranzukommen."

Anzeige

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / alexleebourne Rachel Stevens mit ihrem Mann Alex

Anzeige

Getty Images Rachel Stevens und Alex im Jahr 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de