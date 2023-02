Trennung nach zwölf Ehejahren: Rachel Stevens ist ausgezogen

Jetzt ist es endgültig vorbei bei Rachel Stevens (44) und ihrem Mann Alex. Schon an der High-School hatten sich die einstige Sängerin der Band S Club 7 und ihr Partner kennengelernt, fast 13 Jahren lang waren sie verheiratet und bekamen zwei Töchter. Doch dann verkündete sie im vergangenen Sommer, dass alles aus ist zwischen dem Liebespaar. Jetzt ist Rachel auch endgültig aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen.

Das verkündete sie unter einem Selfie auf Instagram. "Ich bin heute umgezogen und stecke bis über beide Ohren in Kartons und fühle eine solche Mischung von Emotionen", verriet sie. Die Musikerin sei sehr dankbar für die Unterstützung, die sie von ihrem Umfeld und ihren Fans erfahre. In die Zukunft kann Rachel trotz der großen Veränderungen positiv blicken: "Ich vertraue in den Prozess und die Magie des Neubeginns."

Mit ihrem Ex scheint sich Rachel auch nach der Trennung noch gut zu verstehen. "Wir sind zwar nicht mehr Partner in der Ehe, aber wir bleiben Partner in der Elternschaft für unsere wunderschönen Mädchen und werden uns weiterhin lieben und respektieren", hatte sie unter ihrem Trennungspost klargestellt.

Getty Images Rachel Stevens und Alex im Jahr 2009

Instagram / msrachelstevens Rachel Stevens mit ihren Töchtern

Getty Images Rachel Stevens und ihr Mann Alex im Februar 2011

