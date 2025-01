So steht es um Dani Olmos Vertragsdrama beim FC Barcelona

Für Dani Olmo (26) startet das neue Jahr mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Erst vor wenigen Monaten war der spanische Fußballstar von seinem alten Verein RB Leipzig zum Prestige-Klub FC Barcelona gewechselt – inklusive Umzug nach Katalonien. Doch es gibt einen Haken: Ihm fehlt aktuell die Spielgenehmigung. Barça hat nämlich die Gehaltsgrenze der spanischen La Liga überschritten. Wenn sich dies bis Anfang Februar nicht regeln lässt, kann Dani den Vertrag auflösen. Wie Sport Bild berichtet, muss der FC Barcelona in diesem Fall die Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro auf einen Schlag an den RB Leipzig überweisen. Zudem hätte Dani bis 2030 weiterhin Anspruch auf die Auszahlung seines gesamten Gehalts in Höhe von fast 50 Millionen Euro.

Für den Kult-Klub aus Barcelona könnte es also ganz schön teuer werden. Aktuell setzen die Verantwortlichen wohl alle Hebel in Bewegung, um Dani doch noch eine Spielgenehmigung zu besorgen. Auch dem Kicker selbst liegt wohl einiges daran, dass das Problem noch rechtzeitig gelöst wird – der spanische Nationalspieler wolle unbedingt bei seinem neuen Verein bleiben. Ändern kann er an dem Genehmigungs-Drama allerdings nichts.

Dementsprechend nimmt Dani es locker und genießt seine neugewonnene Freizeit. Wie auf den Social-Media-Kanälen seiner Freundin, der deutschen Influencerin Laura Abla, zu erkennen ist, machen die beiden aktuell das Beste aus der Situation. Unter anderem reiste das Paar über Weihnachten gemeinsam nach Chicago und stattete im Anschluss dem NBA-Team Milwaukee Bucks einen Besuch ab.

Dani Olmo, spanischer Fußballer

Dani Olmo und Laura Abla beim Ballon d'Or 2024

