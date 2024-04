So verliebt ist Influencerin Laura Abla in diesen Fußballer!

Laura Abla ist in festen Händen – und ihr Liebster ist kein Unbekannter! Die Influencerin ist mit dem spanischen Fußballer Dani Olmo zusammen und überglücklich. In ihrem Podcast "Ziemliche beste Fremde" mit ihrem Kollegen Ceddo schwärmt sie von ihrer Beziehung: "Er ist so ein toller Mensch, dass ich es nicht fassen kann. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, als wäre ich mit einem besten Freund zusammen."

Nachdem sie bereits zuvor angedeutet hatte, wieder vergeben zu sein, machte Laura ihre Romanze am 1. Januar öffentlich – sie postete ein gemeinsames Foto mit dem Kicker auf Instagram. Der RB-Leipzig-Spieler tat es ihr gleich und veröffentlichte einen süßen Schnappschuss. Seit 2020 ist der Mittelfeldspieler bei dem sächsischen Bundesligisten unter Vertrag. Außerdem spielt er in der spanischen Nationalmannschaft.

Laura ist in ihrer Beziehung total glücklich. Zuvor musste die TikTokerin aber auch negative Erfahrungen mit Männern machen. Wie sie in ihren Videos immer wieder erzählt, saß ihr erster fester Freund im Gefängnis. Später heiratete sie in der Türkei einen anderen Partner, ließ sich aber inzwischen wieder scheiden.

Getty Images Dani Olmo, spanischer Fußballer

ActionPress Laura Abla, Influencerin

