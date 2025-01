Krebsfrei: Alexander Hold betritt aber noch einmal OP-Saal

Richter Alexander Hold (62), bekannt aus der gleichnamigen Fernsehsendung, hat kürzlich an einer besonderen Erfahrung teilgenommen: Der TV-Star begleitete in Hamburg die Operation an der Prostata eines anderen Patienten direkt im OP-Saal. Dabei durfte er nicht nur dem Verfahren zuschauen, sondern auch einen genauen Blick auf die hochmoderne Technik werfen, die bei solchen Eingriffen zum Einsatz kommt. Alexander trug grüne OP-Kleidung und stand direkt an der Steuerkonsole. Mithilfe eines Roboterarms wurde die Prostata des Patienten millimetergenau freigelegt. "Unglaublich, was die Technik und der Mensch inzwischen können!", zeigte sich der ehemalige TV-Richter beeindruckt.

Der Anlass für den Besuch in der Klinik war kein gewöhnlicher: Alexander war selbst vor einiger Zeit an Prostatakrebs erkrankt und hatte sich derselben Operation unterzogen. Aus diesem Grund wurde er in die Hamburger Klinik eingeladen, um die Prozedur, die er einst als Patient erlebte, aus der Perspektive des OP-Teams mitzuverfolgen. "Manches versteht man jetzt besser, wenn man sieht, was da im eigenen Körper passiert ist", erklärte er gegenüber RTL. Laut medizinischen Statistiken erkranken neun von 100 Männern im Laufe ihres Lebens an Prostatakrebs. Die frühzeitige Erkennung und moderne Technik spielen dabei eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Behandlung.

Neben seiner öffentlichen Bekanntheit als TV-Richter engagiert sich Alexander seit seiner Erkrankung verstärkt für das Thema Gesundheit und Prävention. Mit seiner offenen Haltung möchte er auch andere Männer ermutigen, sich rechtzeitig untersuchen zu lassen. Privat wird Alexander für sein bodenständiges Wesen und seine Nahbarkeit geschätzt. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm Familie und die Besinnung auf das Wesentliche seien: "Erst die letzten Jahre haben mir gezeigt, wie kostbar das Leben wirklich ist." Sein Einsatz unterstreicht nicht nur seine Dankbarkeit für das Überstehen der Krankheit, sondern auch sein Engagement, andere mit seiner Geschichte zu inspirieren.

Alexander Hold, deutscher Jurist

Alexander Hold auf dem Oktoberfest 2017

