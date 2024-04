Operation noch im April: Richter Alexander Hold hat Krebs!

Alexander Hold (62) meldet sich mit erschreckenden Nachrichten zurück – der bekannte TV-Richter hat Krebs! Bei einer routinemäßigen Untersuchung habe sein Arzt auffällige Werte festgestellt. Der Verdacht auf Krebs bewahrheitete sich leider, an seiner Prostata wurde ein bösartiger Tumor gefunden. "Die von einem bösartigen Tumor befallene Prostata wird noch im April operativ entfernt werden", heißt es in einem Statement laut t-online. Genaueres zur weiteren Behandlung und Prognose könne man derzeit nicht sicher sagen: "Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird."

Dann wird Alexander auch persönlich und appelliert direkt an seine Fans: "Gehen Sie bitte zur Vorsorge, frühzeitig und regelmäßig!" Je früher man den Befund habe, desto besser seien die Handlungsmöglichkeiten und auch die Heilungschancen. "Man verdrängt die Möglichkeit einer schweren Erkrankung und macht sich angesichts vielfältiger alltäglicher Belastungen viel zu wenig Gedanken darüber, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. Umso größer ist dann der Paukenschlag, den so eine Diagnose auslöst", erklärt er. Er wolle sich jedoch von der Diagnose nicht aus der Bahn werfen lassen.

In den vergangenen Jahren hat Alexander beruflich einen massiven Wandel durchlebt. Den meisten war er durch seine Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" bekannt, die ein Hit im Nachmittagsprogramm war – doch der Jurist strebte nach mehr. 2017 kandidierte er sogar für das Amt des Bundespräsidenten, seit 2018 ist er Mitglied des Bayerischen Landtags und vertritt die Freien Wähler.

Petra Schönberger / Future Image Alexander Hold, 2017

Getty Images Alexander Hold, 2016

