Mel Gibsons Haus brennt während Podcast-Aufzeichnung nieder

Hollywood-Star und einstiger "Sexiest Man Alive" Mel Gibson (69) hat bekanntgegeben, dass sein Haus in Malibu den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zum Opfer gefallen ist. Während der Schauspieler am Donnerstag gerade als Gast in Joe Rogans (57) Podcast war und dabei Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wegen seines Umgangs mit den Bränden kritisierte, erfuhr er, dass sein eigenes Anwesen in Flammen steht. Als Mel nach den Aufnahmen nach Hause zurückkehrte, war von seinem 14,5-Millionen-Dollar-Anwesen kaum mehr übrig als ein Kamin und einige Dachziegel. "Es ist emotional und erschütternd", sagte der, "Braveheart"-Star gegenüber NewsNation, nachdem er die Ausmaße der Zerstörung gesehen hatte.

Während des Gesprächs im Podcast fühlte sich der Oscar-Preisträger schon unwohl, da er wusste, dass die Waldbrände in seiner Nachbarschaft wüteten: "Ich dachte, ich hoffte, mein Haus steht noch." Doch die Realität war bitter: Nicht nur sein Eigentum wurde vernichtet, auch Tausende anderer Häuser in Los Angeles fielen den Flammen zum Opfer. Die Brände, darunter das besonders zerstörerische Palisades-Feuer, haben bereits über 15.000 Hektar Land verwüstet, und laut The Sun wird befürchtet, dass der Schaden bis zu 150 Milliarden Euro betragen könnte. Mel nutzte die Gelegenheit im Podcast, um Gavin hart zu kritisieren: "Unsere Steuergelder sind wohl für Gavins Haargel draufgegangen", höhnte er und warf dem Politiker vor, Maßnahmen zur Verhinderung solcher Katastrophen vernachlässigt zu haben.

Mel, der seit 2014 mit der Drehbuchautorin Rosalind Ross (34) liiert ist und seit über 15 Jahren in dem Anwesen lebte, galt immer als jemand, der sich gerne aus dem Rampenlicht zurückzog. Sein gemütliches Haus in Malibu war ein Rückzugsort, wo er Zeit mit seinen neun Kindern und engen Freunden verbrachte. Der Schauspieler, der schon mal mit Claudia Obert (63) geflirtet haben soll, primär aber für seine Rollen in Filmen wie "Der Patriot" und "Mad Max" berühmt wurde, hat in Interviews oft betont, wie wichtig ihm der familiäre Rückhalt sei. Trotz der Tragödie scheint Mel entschlossen, sich – metaphorisch gesprochen – wieder aus den Trümmern zu kämpfen. "Man kann nur weitergehen", sagte er in einem früheren Interview, in dem er über Herausforderungen im Leben sprach. Dieses Mal könnte es allerdings länger dauern, seinen Frieden wiederzufinden.

Getty Images Mel Gibson mit seinen Kindern Lucia und Lars

Getty Images Mel Gibson und Rosalind Ross im Januar 2019