Seltener Anblick: Mel Gibson zeigt sich mit seinen Kindern

Mel Gibson (68) genoss am Dienstag einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seinen Kindern Lucia und Lars. Der Schauspieler besuchte die Premiere seines neuen Films "Monster Summer" in Los Angeles, wo er stolz mit zwei seiner Jüngsten posierte. Während Mel in einem lässigen marineblauen Karosakko, kombiniert mit Jeans und Sneakern, erschien, beeindruckte Lucia mit einem roten schulterfreien Kleid, Lars zeigte sich in Jeans und Hemd. Der "Maverick"-Star war sichtlich gut gelaunt und strahlte, als er Arm in Arm mit den beiden über den roten Teppich schritt. Die Kinder stammen aus seinen Beziehungen zu Oksana Grigorieva (54) und Rosalind Ross, die seine aktuelle Lebenspartnerin ist.

In "Monster Summer" übernimmt Mel die Rolle eines pensionierten Polizeidetektivs, der sich mit einer Gruppe junger Abenteurer zusammentut, um eine mysteriöse Bedrohung auf einer Insel zu bekämpfen. In den vergangenen Jahren hat der Hollywood-Veteran verstärkt kleinere Rollen übernommen, um nach den schädlichen Skandalen, die seine Karriere in den 2000er-Jahren erschütterten, wieder Fuß zu fassen. Ein besonders belastendes Ereignis war seine Verhaftung 2006 wegen Trunkenheit am Steuer, bei der Mel mit antisemitischen Aussagen auffiel. Diese Vorfälle führten dazu, dass er in der Filmbranche Rollen verlor – doch der Oscar-Preisträger arbeitet seitdem fleißig an seinem Comeback.

Trotz seiner turbulenten Vergangenheit ist Mel weiterhin ein fester Bestandteil der Filmwelt. Der 68-Jährige arbeitet aktuell an der Fortsetzung seines weltberühmten Thrillers "Die Passion Christi", der 2004 die Kinoleinwände eroberte. Anfang dieses Monats reiste er dafür nach Europa, um potenzielle Drehorte zu besichtigen, wie Variety berichtete. Fans des Films können sich freuen, denn die Fortsetzung soll bereits 2025 in den Kinos erscheinen. Neben seinen schauspielerischen Engagements liegt der Fokus des "Braveheart"-Darstellers also verstärkt auf der Regiearbeit.

Getty Images Mel Gibson bei den Aacta International Awards 2017

Getty Images Mel Gibson in Beverly Hills, Februar 2017

