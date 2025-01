"Soul Man"-Sänger Sam Moore stirbt nach OP-Komplikationen

Sam Moore wurde bekannt als Teil des Soul-Duos Sam & Dave. Doch nun ist der Musiker im Alter von 89 Jahren verstorben. Berichten der New York Times zufolge schloss er am 10. Januar in Coral Gables, Florida, für immer seine Augen. Wie seine Frau und Managerin dem Magazin offenbarte, soll er im Zuge einer OP verstorben sein. Die genaue Todesursache ist allerdings bisher nicht bekannt. Im Netz trauert die Fangemeinde jetzt um ein Urgestein der Szene. "Dieser Verlust schmerzt besonders. Großartiger Mann, großartiges Talent, seine Stimme wird in seinen unglaublichen Hits für immer leben", schreibt beispielsweise ein Facebook-User. Sams langjähriger Band-Kollege Dave Prater starb bereits im April 1988 nach einem Autounfall – für viele Fans sind die beiden jetzt wiedervereint.

Sam begann bereits in den 50ern professionell Musik zu machen – etwa zur selben Zeit begegnete er Dave. Ab den frühen 60er-Jahren traten sie dann als Duo auf und erfreuten sich bald großer Beliebtheit. Vor allem mit Songs wie "Hold On, I'm Comin'" und "Soul Man" kletterten sie an die Spitze der US-Charts und die beiden wurden eine erfolgreiche R&B- und Soul-Gruppe. "Soul Man" brachte ihnen sogar einen Grammy in der Kategorie "Beste Rythm & Blues Group Performance" ein. 1970 gingen Sam und Dave getrennte Wege, kamen aber immer mal wieder zusammen – meist in den Momenten, wenn die Solokarriere zu wünschen übrig ließ. Im Laufe seiner Karriere hatte Sam immer mal wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen, schaffte es aber, diese in den 80ern zu überwältigen.

Dennoch schafften Sam & Dave es, eine feste Größe in der Musikindustrie zu werden. 1992, wenige Jahre nach Daves Tod, wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Sam machte bis heute noch regelmäßig Musik. Zuletzt war er 2022 zusammen mit Rock-Ikone Bruce Springsteen (75) auf dessen Album "Only the Strong Survive" mit Soul-Covern zu hören. Darüber hinaus trat er 2023 bei einem Tributkonzert für den 2013 verstorbenen Country-Sänger George Jones (✝81) auf. Privat fand Sam sein Glück mit Gattin Joyce, die er 1982 heiratete. Das Paar hatte keine Kinder.

Getty Images Sam Moore im Februar 2023

Getty Images Sam Moore bei der Pre-Grammy Gala in Beverly Hills, 2019

