Die erste Bachelorette: Monica Meier-Ivancans Weg zur Liebe

Hinter Monica Meier-Ivancan (47) liegen aufregende 20 Jahre. Sie war die allererste Frau, die im deutschen Fernsehen unter 25 Liebesanwärtern ihre roten Rosen verteilen durfte. Als Die Bachelorette fand sie die große Liebe noch nicht – inzwischen ist sie aber glücklich verheiratet und Mama von zwei Kindern. Auf dem Weg zum richtigen Mann an ihrer Seite musste das Model aber so einige Frösche küssen.

2004 erwartete die damals 27-Jährige gespannt die Kandidaten der allerersten weiblichen Version der beliebten Datingshow. An den Polizisten Mark Quinkenstein vergab Monica damals ihre letzte Rose. Nach der Show sollte es zwischen ihnen aber nicht klappen. "Die Bachelorette" ist aber der Startschuss für Monicas Karriere als Schauspielerin, Moderatorin und Autorin. Dadurch lernt sie 2005 dann auch Comedian Oliver Pocher (46) kennen und verliebt sich in ihn. Nach vier Jahren endet ihre Beziehung. 2012 tritt dann aber Finanzunternehmer Christian Meier ins Leben der hübschen Blondine. In ihm scheint sie nun wohl endlich die große Liebe gefunden zu haben. Drei Jahre später heiraten die beiden und gründen eine Familie.

Mit kleinen Umwegen hat die allererste Bachelorette also doch noch die Liebe gefunden. Auf einen ihrer Verflossenen ist die Beauty auch über ein Jahrzehnt später noch nicht gut zu sprechen. Ende 2023 sprach Oli im gemeinsamen Podcast mit Sandy Meyer-Wölden (41) "Die Pochers! Frisch recycelt" über seine Ex-Partnerinnen. Mit einigen der Frauen verstehe er sich nämlich immer noch gut. Mit der gebürtigen Stuttgarterin sei das aber anders. "Bis auf Monica, die möchte nicht mehr mit mir reden", gestand er.

Christian Meier und Monica Meier-Ivancan in München

Monica Ivancan und Oliver Pocher

