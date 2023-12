Diese Ex-Freundin will nicht mehr mit Oliver Pocher sprechen

Gibt es böses Blut? Die Trennung von Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) sorgte zuletzt für einige Schlagzeilen. Die beiden liefern sich eine ordentliche Schlammschlacht in den Medien. Den ehemals gemeinsamen Podcast führt Olli jetzt kurzerhand mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) weiter. Doch nicht mit allen seinen ehemaligen Partnerinnen steht er in so regem Kontakt – diese Ex möchte mit Olli kein Wort mehr wechseln...

In seinem Podcast "Die Pochers" gibt der Comedian zu: Das Verhältnis zu Model Monica Meier-Ivancan (46) ist auch 14 Jahre nach der Trennung noch sehr angespannt. Insbesondere erinnere er sich an einen Besuch auf dem Oktoberfest, bei dem direkt vier seiner Ex-Angebeteten anwesend waren. "Das war wirklich sensationell", erzählt Olli. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Amira habe er mit Sandy und Sabine Lisicki (34) geplaudert. Doch eine seiner Verflossenen wollte an dem Gespräch nicht teilnehmen: "Bis auf Monica, die möchte nicht mehr mit mir reden."

Der TV-Star scheint sein Verhalten in Beziehungen durchaus zu reflektieren. Dass seine Ex-Freundinnen regelmäßig zu seinen Liebesdramen befragt wird, stört ihn offenbar nicht: "Ich finde das sehr lustig. Weil die Mädels sagen in Interviews ja immer: 'Ja, also ich kann es ja auch verstehen. Ist ja auch schwer mit Olli.'"

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Meier-Ivancan

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

