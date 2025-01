Das wurde aus der ersten "Bachelorette" Monica Meier-Ivancan

Früher war Monica Meier-Ivancan (47) vor allem für ihre Suche nach der großen Liebe als Bachelorette im Fernsehen bekannt. Heute hingegen lebt die verheiratete Zweifachmama ein ganz anderes Leben. "Damals war ich ein sexy Mädchen, heute bin ich eine sinnliche Frau", plauderte sie jetzt zu Gast bei Gala aus. So freizügig wie sie sich früher in der Kuppelshow präsentiert hatte, wolle sie sich inzwischen nicht mehr zeigen. Außerdem habe sie sich innerlich verändert: "Ich weiß jetzt, was mir gefällt und was nicht. Das ist auch befriedigend", erklärte die TV-Bekanntheit.

Bei "Die Bachelorette" fand Monica ihre große Liebe nicht – dafür traf sie 2012 auf den Unternehmer Christian Meier und verliebte sich in ihn. Nach drei Jahren heiratete das Model den Geschäftsmann, die beiden bekamen Nachwuchs und bauten sich ihr Traumhaus in München. In einem rührenden Post auf Instagram gestand die Autorin einst, dass sie die Hoffnung auf die große Liebe vor ihrem Kennenlernen mit Christian fast aufgegeben hatte: "Vor neun Jahren habe ich nicht mehr an die Liebe geglaubt – der Rest ist Geschichte."

In einer früheren Beziehung war die heute 47-Jährige vier Jahre lang mit Oliver Pocher (46) zusammen. Dadurch hing ihr eine Zeit lang der Ruf als "Pocher-Ex" nach. Im Gespräch mit RTL erklärte sie vor einigen Jahren, dass sie damit nichts anfangen konnte. "Früher hat es mich geärgert, weil es ein Stempel ist", berichtete die Blondine. Dennoch bemüht sie sich nach eigenen Aussagen darum, die Beziehung als Teil ihrer Vergangenheit zu akzeptieren.

