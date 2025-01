Dieser Dresscode gilt für Hochzeitsgäste von Joe Laschet

Der Sohn von Politiker Armin Laschet (63) wird schon bald heiraten – im Oktober will Joe vor den Traualtar treten. Er und seine Freundin Andrea planen aktuell ihren großen Tag. Und laut Bild gibt es für die 170 erwarteten Gäste strenge Regeln. "Mein Traum war immer, modisch, traditionell zu heiraten. Tagsüber tragen die Herren einen Cutaway oder einen Anzug mit Krawatte, abends einen Smoking mit schwarzer Schleife", berichtet der Mode-Influencer dem Blatt.

Joe und seine Liebste sind bereits seit neun Jahren zusammen. Vermählen wollen sich die Turteltauben in St. Michael in Aachen-Burtscheid. An ihrem großen Tag soll alles perfekt sein. Deshalb sucht Joe auch das Brautkleid seiner Liebsten mit aus – was eher ungewöhnlich ist, doch diese Entscheidung kommt nicht von Joe. "Andrea wünscht sich, dass wir es zu zweit kaufen. In Modefragen vertraut sie mir", verriet der 35-Jährige.

2022 machte Joe seiner Andrea im romantischen Urlaub in Italien einen Heiratsantrag – die Juristin ist seine Traumfrau. "Sie ist alles, was ich in einer Frau gesucht habe: superintelligent, herzlich, klug und ambitioniert. Sie war für mich immer ein absoluter Volltreffer", schwärmte der Politiker-Sohn gegenüber dem Blatt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Armin Laschet, deutscher Poltiker

Anzeige Anzeige

Instagram / joe_laschet Armin Laschets Sohn Joe und seine Verlobte Andrea

Anzeige Anzeige

Anzeige