Die Grammy Awards finden trotz der Waldbrände in L.A. statt

Aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles verlieren viele Menschen ihr Zuhause und einige sogar ihr Leben. Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt wollen Betroffenen helfen. Der CEO der Recording Academy und von MusiCares und die Vorsitzende des Kuratoriums verkündeten vor wenigen Tagen auf dem offiziellen Instagram-Account der Recording Academy: "Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind. Diese Stadt ist unsere Heimat, und wir trauern über die Verluste an Menschenleben und die Zerstörung, die sie in den letzten Tagen erlitten hat." Um die von dieser Krise betroffenen Musikschaffenden zu unterstützen, habe die Organisation der Musikindustrie in Los Angeles, die die Grammy Awards vergibt, eine Spende von einer Million Dollar zugesagt.

Die 67. Grammy Awards sollen wie geplant am 2. Februar stattfinden. Harvey und Tammy ergänzen: "Die diesjährige Show wird jedoch ein neues Ziel verfolgen: zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen für die Waldbrände zu sammeln und den Mut und die Hingabe der Ersthelfer zu ehren, die ihr Leben riskieren, um unseres zu schützen." Vor allem zu diesen schwierigen Zeiten soll Musik die Kraft haben, zu heilen, zu trösten und zu vereinen.

Viele Musikstars, darunter Jhené Aiko (36) leiden unter den Waldbränden. Zahlreiche Häuser von Promis brannten nieder. "MusiCares kann kurzfristige Soforthilfe für die derzeit Vertriebenen leisten und dann längerfristige Dienste anbieten, wenn wir das ganze Ausmaß der Auswirkungen auf die Musikschaffenden in den Griff bekommen", verkündete MusiCares-Geschäftsführerin Laura Segura vor wenigen Tagen.

