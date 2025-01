Häuser von zahlreichen Promis bei L.A.-Waldbrand zerstört

Zahlreiche Menschen sind von den Waldbränden in Südkalifornien betroffen. Das Feuer macht auch vor den Luxusanwesen einiger dort ansässiger Stars nicht Halt. Besonders gravierend ist das Ausmaß im Bezirk Pacific Palisades, wo unter anderem Anna Faris (48), Adam Brody (45) und seine Frau Leighton Meester (38) und Cameron Mathison (55) genau wie Hunderte andere Menschen leben. Letzterer teilte bei Instagram ein Video, das die Trümmer seines Hauses zeigt. "Das ist das, was von unserem wunderschönen Zuhause noch übrig ist. Unser Zuhause, wo unsere Kinder aufgewachsen sind und in dem sie eines Tages ihre eigenen aufziehen wollten", schreibt der Seriendarsteller sichtlich ergriffen. Luftaufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, dass die Häuser von Anna und Adam sowie Leighton ebenfalls fast vollständig zerstört wurden.

Auch deutsche Promis leben in L.A. und bekommen die Katastrophe hautnah mit. Unter anderem wohnt Schauspieler Ralf Möller (65) seit vielen Jahren in der Glitzermetropole. Gegenüber der Bild erklärte er, ein solches Inferno noch nie erlebt zu haben. "Wir kennen ähnliche Momente aus den vergangenen Jahren. Meistens allerdings im September oder Oktober. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Santa-Ana-Winde sorgen hier für eine echte Hölle", schilderte der "Gladiator"-Darsteller. Es seien diesmal auch Regionen betroffen, die normalerweise als sicher vor Waldbränden gelten – so unter anderem Santa Monica. Da das Feuer aktuell außer Kontrolle zu geraten scheint, könne laut Ralf jedes Haus in Gefahr sein. Auf dem berühmten Sunset Boulevard seien die Rauchschwaden mittlerweile so dicht, dass die Luftqualität sich extrem verschlechtert habe.

Bereits im Dezember wurde über zunehmende Brände in dem US-Bundesstaat berichtet – zu dem Zeitpunkt schienen die Konsequenzen noch vergleichsweise gering. Dennoch mussten Anwohner wie Stars gleichermaßen schon Vorkehrungen treffen und zum Teil sogar evakuiert werden. So berichtete Hollywood-Ikone Dick Van Dyke, dass er trotz seiner stolzen 99 Jahre versuchte, sein Heim vor dem Feuer zu retten und mit einem Wasserschlauch aktiv wurde. Dabei verausgabte er sich so sehr, dass er nur noch auf den Knien zum Auto kam. "Ich war so erschöpft, dass ich nicht mehr stehen konnte", erzählte Dick gegenüber The Mirror. Nachbarn sowie seine Frau Arlene eilten zur Hilfe und brachten den Schauspieler rechtzeitig aus der Gefahrenzone.

Instagram / cameronmathison Cameron Mathisons vom Brand zerstörtes Haus

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke im Juni 2024 in Los Angeles

