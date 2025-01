TikTok-Star überlebt durch 88 Spritzen Klapperschlangenbiss

Hinter David Humphlett liegen dramatische Wochen. Der TikTok-Star, der besser unter dem Namen David Orin bekannt ist, wurde Opfer eines Klapperschlangenangriffs. Er wurde von einer zwei Meter langen Diamant-Klapperschlange ins Schienbein gebissen. Ganze zwei Wochen musste die Netz-Bekanntheit in einem Krankenhaus verbringen und überlebte den Biss des Tieres nur knapp. Mit 88 Spritzen, die das Gegengift enthielten, konnten ihn die Ärzte stabilisieren. Auch eine Amputation des betroffenen Körperteils stand im Raum, aber David hatte Glück: Er ist mit Blutergüssen und extremen Schwellungen davongekommen, wie er auf Instagram berichtet.

Auf Social Media berichtet David seinen Fans von dem schrecklichen Vorfall. Für den Tierliebhaber ist der Umgang mit exotischen Tieren allerdings nichts Neues – ganz im Gegenteil. Auf seinem Profil teilt der 25-Jährige regelmäßig Fotos von sich, auf denen er beispielsweise mit Schlangen posiert. "Ich liebe Schlangen. Schlangen sind wunderbare Tiere, die von Gott geschaffen wurden", verteidigt er den Klapperschlangenangriff im Netz und gibt die Schuld den Menschen, die in seinen Augen falsch mit den Tieren umgehen. "Unfälle passieren. Sei einfach wachsam und trage ein Paar Schlangenstiefel (die großen, die vor Bissen schützen!), wenn du dich in einem dichten Lebensraum aufhältst! Schlangen lassen dich in Ruhe, wenn du sie in Ruhe lässt und schlagen nur aus Angst zu oder wenn sie dich als Bedrohung wahrnehmen", erklärt er weiter.

David folgen auf Instagram rund 1,4 Millionen Menschen, auf TikTok sind es sogar 2,3 Millionen. Seine Fans machen sich um den Tier-Influencer trotz der Entwarnung große Sorgen, aber scheinen dennoch hinter seinen lebensgefährlichen Situationen zu stehen. "Ich habe gesehen, wie du in der Vergangenheit mit Giftschlangen herumgespielt hast und dachte: 'Mann, der Junge wird irgendwann erwischt und hat es verdient, weil er unvorsichtig war.' Aber ich habe gesehen, wie du gewachsen bist und dich zu einem Profi entwickelt hast, und es tut mir so leid, dass das passiert ist", schreibt beispielsweise einer unter den Social-Media-Beitrag. Für David wird der Biss zwar eine Lektion gewesen sein, aber fernhalten wird er sich von Schlangen und Co. wahrscheinlich nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / adventorin David Orin, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / adventorin David Orin und seine Frau Emma

Anzeige Anzeige

Anzeige