Dies sind die Nominierungen der diesjährigen BAFTA Awards

Die Nominierungen für die BAFTA Awards 2025 sind bekannt – und die Filme "Emilia Pérez" und "Conclave" führen das Feld mit jeweils elf bzw. zwölf Nominierungen in verschiedenen Kategorien an. Die glamouröse Veranstaltung findet am Sonntag, den 16. Februar 2025, in London statt und wird erneut von Schauspieler David Tennant (53) moderiert. Unter den nominierten Titeln für den besten Film sind neben den beiden Favoriten auch "Anora", "A Complete Unknown" und "The Brutalist" dabei. Überraschenderweise wird der Erfolgshit Wicked in dieser Kategorie übergangen.

Ganz unbeachtet bleibt der Film jedoch nicht, da er durch die Nominierung der Schauspielerinnen Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) in anderen Kategorien vertreten ist. Die Britin könnte dabei einen Preis in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" abräumen. Sie tritt gegen große Namen wie Demi Moore ("The Substance"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") und Saoirse Ronan ("The Outrun") an. In der Kategorie "Beste Nebendarstellerin", in der Ariana nominiert ist, sind auch Selena Gomez ("Emilia Pérez"), Co-Star Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") und auch Jamie Lee Curtis (66) für ihre Nebenrolle in "The Last Showgirl" nominiert. Unter den Männern freuen sich unter anderem Adrien Brody ("The Brutalist"), Ralph Fiennes ("Conclave"), Hugh Grant ("Heretic"), Sebastian Stan ("The Apprentice") und Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") über eine Nominierung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Gleichzeitig sorgte die Entscheidung, den Filmstar Denzel Washington (70), der für seine Rolle in "Gladiator II" als absoluter Favorit galt, in allen Kategorien zur Ehrung seiner Darstellung auszulassen, für eine große Überraschung.

Die BAFTAs gelten seit jeher als einer der glamourösesten Abende der internationalen Filmszene – und auch als mögliche Vorboten der alljährlichen Oscars. Doch abseits der Preisverleihung stehen die persönlichen Geschichten vieler Nominierter im Mittelpunkt. Harry Potter-Berühmtheit Ralph Fiennes (62) hat bereits mehrfach bewiesen, dass er zu den herausragenden Schauspielern seiner Generation zählt, kämpft jedoch bis heute um eine erstaunlicherweise seltene Anerkennung durch die großen US-Awards. Karla Sofía Gascón hingegen schreibt mit ihrer Nominierung für "Emilia Pérez" Geschichte: Diese ist ein bedeutsames Signal für die Diversität in der Filmindustrie und wird weltweit gefeiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón und Selena Gomez, "Emilia Pérez"-Darstellerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige