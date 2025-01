Mikaela Shiffrin hofft auf rechtzeitiges Comeback zur WM

Mikaela Shiffrin (29) kämpft mit den Folgen einer schweren Verletzung, die sie Ende November beim Riesentorlauf im US-amerikanischen Killington erlitten hatte. Bei ihrem Heimrennen stürzte sie auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg, zu dem es letztlich nicht mehr kam: Eine Stichwunde im Bauch und Muskelverletzungen im Beckenbereich erwiesen sich als schwerwiegender als zunächst angenommen. Nach einer enttäuschenden Genesungsphase musste die 29-Jährige Mitte Dezember erneut operiert werden. Es gebe keinen Comeback-Fahrplan, weil man die Situation Tag für Tag neu bewerte. "Die WM ist das Ziel", sagte Atomic-Rennchef Christian Höflehner am Rande des Flachau-Weltcups laut Oe24. Aktuell trainiert sie zwar wieder auf der Piste, doch rennmäßige Einheiten bleiben aus.

Der Heilungsprozess ist unberechenbar, da es bei dieser Art von Verletzungen an Erfahrungswerten fehlt. Zeitgleich ist auch Mikaelas Rivalin Petra Vlhova mit ihrer eigenen Regeneration beschäftigt: Nach einer Knieverletzung bei einem Heimrennen im vergangenen Winter arbeitet die Slowakin nun daran, die Muskulatur rund um ihr Knie wieder aufzubauen. Während Mikaela letzte Woche den Nachtslalom in Flachau, den sie bereits fünfmal gewonnen hat, nur vor dem Fernseher beobachten konnte, bleiben mit den Rennen am Kronplatz und in Courchevel noch zwei Gelegenheiten, vor der WM Rennpraxis zu sammeln. Ob dies gelingt, ist aufgrund der bisherigen Entwicklungen jedoch fraglich.

Mikaela, die bereits 14 WM-Medaillen, sieben davon in Gold, ihr Eigen nennt, könnte bei der kommenden Weltmeisterschaft in Saalbach Geschichte schreiben. Mit dabei könnte auch Lindsey Vonn (40) sein: Das neue Teamkombi-Format, bestehend aus Slalom und Abfahrt, lässt eine Zusammenarbeit der beiden Stars zu – ein historisches US-Doppel aus Routine und Talent. Mikaela, deren beeindruckende Karriere seit Jahren von Disziplin und Zielstrebigkeit geprägt ist, hat trotz aller Widrigkeiten stets ihren Kampfgeist bewahrt. Ihre Verletzung ist jedoch nicht die erste Herausforderung, mit der sie sich auseinandersetzen musste. Schon früher sprach sie über die Rolle ihres engsten Umfelds, allen voran ihrer Mutter Eileen, die stets eine wichtige Stütze in ihrer Karriere war.

Getty Images Mikaela Shiffrin bei den Kid's Choice Sports 2019

Getty Images Mikaela Shiffrin nach ihrem Unfall, November 2024

