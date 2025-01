Mikaela Shiffrin zurück im Weltcup nach Verletzungspause

Mikaela Shiffrin (29) ist zurück und bereit, erneut anzugreifen. Nach einer zweimonatigen Pause, verursacht durch eine schwere Bauchverletzung, hat die Ausnahmeathletin auf Instagram angekündigt, beim Nachtslalom in Courchevel wieder an den Start zu gehen. Das Event findet am kommenden Donnerstag in Frankreich statt und ist das letzte Rennen vor den Ski-Weltmeisterschaften, die Anfang Februar in Saalbach-Hinterglemm beginnen. Im US-Fernsehen erklärte Mikaela in der Today-Show: "Der Heilungsprozess ist noch nicht vorbei, aber ich fühle mich stark genug, um an den Start zu gehen. Ich habe keine Schmerzen mehr, die Muskeln funktionieren. Physisch geht es mir gut."

Ende November hatte die 29-Jährige einen schmerzhaften Sturz beim Heimrennen in Killington erlitten, bei dem sie sich eine sieben Zentimeter tiefe Stichwunde am Bauch zuzog. Die Verletzung führte nicht nur zu einer Zwangspause, sondern auch zu intensiven Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen. Diese zeigen nun Wirkung: Mikaela ist wieder fit und plant nun ihre Rückkehr in den alpinen Weltcup mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Besonders der Slalom am 15. Februar, ihre Paradedisziplin, könnte der Amerikanerin eine neue Medaille bescheren. Auch im Riesenslalom zwei Tage zuvor zählt sie zum Favoritenkreis.

Mikaelas Kampfgeist ist bewundernswert, denn sie hat in ihrer Karriere schon einige Hindernisse überwunden. Mit 14 WM-Medaillen, davon sieben in Gold, gehört sie längst zu den ganz Großen im Skisport. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Disziplin und der Unterstützung ihrer Familie, allen voran ihrer Mutter Eileen, die stets eine feste Konstante in ihrem Leben war. Doch auch abseits der Piste ist der Ski-Star für ihre Bodenständigkeit bekannt. Fans fiebern nun ihrem Comeback entgegen, das rechtzeitig zur Weltmeisterschaft für neuen Glanz in ihrer beeindruckenden Karriere sorgen könnte.

Getty Images Mikaela Shiffrin beim Audi FIS Alpine Ski World Cup 2022

Getty Images Skifahrerin Mikaela Shiffrin, November 2024

