Nach Comeback: Mikaela Shiffrin erreicht 100. Weltcupsieg

Mikaela Shiffrin (29) gilt nicht umsonst als die erfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten – jetzt schreibt die US-Amerikanerin Skigeschichte. Das Weltcup-Wochenende im italienischen Sestriere startete für sie zunächst enttäuschend – wie unter anderem 20 Minuten berichtet, verpasste sie zum ersten Mal seit 2012 einen zweiten Lauf. Am heutigen Sonntag kehrte sie aber umso stärker auf die Piste zurück und zeigte, was sie drauf hat: Die 29-Jährige gewann im Slalom ihren 100. Weltcupsieg! "Danke. Alle waren so nett und so eine große Unterstützung – mein Team, meine Mitstreiterinnen und die Fans. Danke! Es ist so besonders, diesen Sieg mit meiner Teamkollegin zu feiern", freute sie sich nach ihrer phänomenalen Leistung.

Dass sie das Ruder in diesem Turnier noch herumreißen wird, haben wohl die wenigsten erwartet. Selbst die Experten schienen sich einig, dass die junge Frau aktuell nicht in Top-Form sei. "Sie ist momentan einfach nicht bereit", kommentierte der Ski-Alpin-Profi Didier Plaschy ihre Leistungen am Samstag und fügte hinzu: "Man sieht einfach, was so ein Sturz mit der weltbesten Skifahrerin aller Zeiten machen kann." Vergangenen November erlitt die aus Colorado stammende Profisportlerin einen dramatischen Unfall, bei dem sie sich schwere Verletzungen zuzog, die sie für knapp zwei Monate außer Gefecht setzten.

Mikaelas erfolgreiche Karriere begann vor über einem Jahrzehnt, als sie mit gerade einmal 16 Jahren ihren ersten Weltcupsieg errang. Seitdem hat sie nicht nur zahlreiche Siege in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom geholt, sondern mit ihren inzwischen 100 Weltcup-Siegen einen beeindruckenden geschlechterübergreifenden Rekord aufgestellt. Neben den Weltcup-Erfolgen holte Mikaela auch insgesamt 18 Medaillen bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, was sie zu einer der bedeutendsten Figuren im Skisport macht.

Getty Images Mikaela Shiffrin beim Audi FIS Alpine Ski World Cup 2022

Getty Images Mikaela Shiffrin beim Riesenslalom in Killington, November 2024

