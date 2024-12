So geht es Mikaela Shiffrin nach ihrem schweren Ski-Sturz

Die US-amerikanische Skiläuferin Mikaela Shiffrin (29) erlitt am Samstag in Killington einen schweren Sturz während des Slalom-Finales. Rettungskräfte brachten sie sofort ins Krankenhaus. Jetzt gibt sie ein Update auf Instagram. "Es besteht momentan kein Grund zur großen Sorge. Ich kann mich nur nicht bewegen. Es tut mir so leid, euch alle zu erschrecken, aber es sieht so aus, als wären alle Scans in Ordnung. Vielen Dank für eure Unterstützung und Fürsorge", schreibt sie.

Auch die Organisation US Ski & Snowboard hat am Sonntag ein paar Worte zum Sturz geäußert. "Es wurden keine Bänderverletzungen festgestellt. Knochen und innere Organe scheinen in Ordnung zu sein. Es gibt eine Einstichwunde an der rechten Seite ihres Bauches und schwere Muskeltraumata", erklärte die Organisation laut BBC. Die Genesung werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mikaela, die mit ihrem außergewöhnlichen Talent und Ehrgeiz bereits zahlreiche Rekorde aufgestellt hat, feierte ihren ersten Weltcup-Sieg im Alter von nur 17 Jahren in Åre, Schweden. Vor gut anderthalb Jahren überholte sie mit ihrem 87. Sieg den bisherigen Rekordhalter Ingemar Stenmark aus Schweden, der 86 Siege erreichte. Ihre jüngsten Erfolge mit den Siegen Nummer 98 und 99 in Finnland und Österreich machten die Aussicht, den 100. Sieg vor heimischem Publikum zu erringen, besonders spannend.

Getty Images Mikaela Shiffrin beim Audi FIS Alpine Ski World Cup 2022

Getty Images Mikaela Shiffrin, US-amerikanische Skirennläuferin