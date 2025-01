TikTok-Star (†) erlebt letzten großen Moment mit Tochter

Einen Tag vor ihrem Tod erfüllte sich die TikTok-Persönlichkeit Deborah Finck einen letzten Herzenswunsch: Sie half ihrer jüngsten Tochter Katerina beim Anprobieren von Hochzeitskleidern. Obwohl Katerina nicht verlobt ist, ließ sie dieses besondere Erlebnis für ihre schwerkranke Mutter Wirklichkeit werden. Eine Brautboutique aus Connecticut, die Wedding Embassy, brachte mehrere Kleider direkt ins Haus der Familie. "Meine Mutter hat Krebs im Endstadium, und ich wollte diesen besonderen Moment mit ihr teilen", erklärte Katerina in einem Video, das sie mit den zahlreichen Followern der Familie auf Instagram teilte.

Die Bilder aus dem Wohnzimmer zeigen die rührenden Reaktionen von Deborah, die von einem bequemen Platz auf dem Sofa ihre Meinung zu den verschiedenen Kleidern ihrer Tochter äußerte. Während Katerina sechs verschiedene Modelle vorführte, blieb sie geheimnisvoll und zeigte nicht, welches Kleid sie möglicherweise gewählt hat. Deborah sprach in einem ihrer letzten TikTok-Videos über ihre Freude, diese besondere Erfahrung trotz ihrer schweren Situation miterleben zu dürfen: "Ich dachte, ich würde diesen Tag nie erleben. Heute ist der Tag, an dem meine Tochter Brautkleider anschaut." Nur einen Tag später, am 14. Januar, verstarb die 57-jährige Mutter an ihrer seltenen Krebserkrankung, dem Leiomyosarkom, wie Katerina auf Instagram bestätigte.

Deborah war weit mehr als eine Social-Media-Persönlichkeit. Sie war Mutter von drei Zwillingspaaren, trat einst in der Reality-Serie "Nanny 911" auf und inspirierte über 800.000 Follower mit ihrer offenen und ehrlichen Art. In ihren letzten Worten an ihre Tochter betonte sie, dass sie Katerina immer in Gedanken begleiten werde: "Mommy wird immer bei dir sein, egal wo ich bin." Diese emotionale Verbindung und ihr gemeinsamer Moment sind nicht nur ein Abschied, sondern ein bleibendes Erinnerungsstück, das die Familie für immer teilen wird.

Instagram / deborahfinck Deborah Finck, TikTok-Star

Instagram/ deborahfinck Deborah Finck und ihr Partner

