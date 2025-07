Ruby O. Fee will sich für Weiblichkeit nicht entschuldigen

Ruby O. Fee (29) ist eine echte Weltenbummlerin. Die Schauspielerin wurde in Costa Rica geboren und wuchs in Brasilien auf. Dadurch sog sie den örtlichen Fokus auf Sinnlichkeit, Weiblichkeit und Lebensfreude geradezu auf – was in Deutschland manchmal für Konflikte sorgt. "Diese Seite von mir habe ich nie versteckt, und gleichzeitig habe ich früh gemerkt, dass man dafür in gewissen Kontexten unterschätzt wird", schilderte sie im Stern-Interview und fügte hinzu: "Ich glaube fest daran, dass man Pink tragen kann und trotzdem tief denkt. [...] Keine Sorge – mein Gehirn funktioniert auch im Bikini."

Obwohl die " Army of Thieves"-Darstellerin auf eine lange Karriere zurückblicken kann, wird sie häufig auf ihre Beziehung mit Matthias Schweighöfer (44) reduziert. Im Gespräch mit dem Magazin betonte sie: "Ich versuche trotzdem, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden." Inzwischen hat Ruby deshalb sogar eine eigene Produktionsfirma gegründet, die sich besonders auf spannende Rollen für Frauen konzentriert. Sie erzählt, dass die Optionen für Schauspielerinnen sonst oft "nicht besonders spannend oder tief" seien.

Ruby überrascht ihre Fans immer wieder mit ihren besonderen Interessen. Bei einem Auftritt in der deutschen Version von "Hot Ones" berichtete sie vor wenigen Tagen: "Ich liebe Autofahren und ich mache jetzt auch meinen Lkw-Führerschein." Für die 29-Jährige ist dies eine Verbindung zu ihrer Kindheit. Als sie mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, lebte sie zuerst in einem Möbeltransporter. Um Autos dieser Größe zu fahren, braucht man heute eine spezielle Fahrerlaubnis.

Getty Images Ruby O. Fee, Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee, Schauspielerin