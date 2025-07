Trotz Trennung: Kamen sich Serkan und Samira Yavuz näher?

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) gehen seit Anfang des Jahres getrennte Wege. Der Hauptgrund für das Ehe-Aus: Der einstige Bachelorette-Teilnehmer ist seiner Frau fremdgegangen. Für ihren gemeinsamen Nachwuchs pflegen die beiden dennoch ein gutes Verhältnis. So verbrachten sie am Wochenende gemeinsam mit Freunden einen Tag auf einem Straßenfest. In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" berichtet der Realitystar nun, wie unglaublich gut ihm dieser Tag getan hat – und verrät auch, ob es zu Zärtlichkeiten zwischen den beiden kam. "Ich müsste das eigentlich gar nicht beantworten – aber um es einmal klarzustellen: Nein", stellt er klar und fügt hinzu: "Es ist ein sehr respektvoller Umgang zwischen uns. Ich respektiere Samiras Gefühlswelt und ihre aktuelle Situation. Es ist nicht so, dass ich nicht wollte – aber ich würde niemals von mir aus versuchen, mich ihr körperlich zu nähern."

Der 31-Jährige schätzt Samiras aktuellen Umgang mit ihm – und vor allem ihre Offenheit, ihm gemeinsame Zeit mit den beiden Kindern und gelegentlich auch mit ihr zu ermöglichen. Daher wolle er auch nichts tun, was dies gefährden könnte. "Ich bin völlig fein damit, ihr zu zeigen, dass ich mich als Mensch weiterentwickle. Wenn sie das attraktiv oder wertvoll findet – schön. Aber das ist nicht mein Antrieb", macht Serkan deutlich. Trotzdem hegt er nach wie vor die Hoffnung, dass er und die Beauty & The Nerd-Bekanntheit eines Tages wieder zueinanderfinden. "Natürlich möchte ich sie mal in den Arm nehmen, ihre Hand halten oder sie küssen. Für mich ist sie immer noch meine wunderschöne Frau, die ich unglaublich attraktiv finde – innerlich wie äußerlich", erklärt der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat und ergänzt: "Aber: Ich respektiere zutiefst, wie viel sie mir momentan erlaubt, wie sie mir entgegenkommt und wie wir miteinander reden können."

Serkan hat bereits in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, sich ein Liebes-Comeback mit der Mutter seiner beiden Töchter zu wünschen. In einer früheren Folge seines Podcasts sprach er offen darüber, dass er Samira nach wie vor liebt und von einer Versöhnung träumt. "Ich vermisse sie – Samira – so unglaublich", gestand der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner und machte deutlich, dass er sich um eine Wiederannäherung bemühen möchte. Derzeit sei die Angst vor Zurückweisung jedoch noch zu groß. "Ich habe Angst, dass sie sagt: 'Sag mal, hast du sie noch alle?'", erklärte er und fügte hinzu: "Ich würde ihr einfach so gern etwas Gutes tun. Ihr zeigen, wie sehr ich sie wertschätze – für alles: für ihre Arbeit, für ihr Muttersein, für die Art, wie sie all das meistert. Denn am Ende ist sie es, die das meiste allein stemmt."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025