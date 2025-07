Kurz nach TikTok-Hit: Legende Connie Francis (87) gestorben

Die Welt trauert um Connie Francis, die im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Die Nachricht wurde am Donnerstag von ihrem langjährigen Freund Ron Roberts auf Facebook bestätigt. Er schreibt in seinem Statement: "Schweren Herzens und mit großer Trauer informiere ich euch über das Ableben meiner lieben Freundin Connie Francis in der vergangenen Nacht. Ich weiß, dass Connie es gutheißen würde, dass ihre Fans unter den ersten sind, die von dieser traurigen Nachricht erfahren." Erst vor wenigen Wochen war die Sängerin mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden, wie TMZ berichtete. Weitere Details gibt es bisher nicht.

Connie begann ihre Karriere früh und wurde vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren durch Songs wie "Lipstick on Your Collar" und "Who's Sorry Now" berühmt. Ihr Cover des Songs "Who's Sorry Now" aus dem Jahr 1957, initiiert durch ihren Vater, war ihr Durchbruch und verkaufte sich über eine Million Mal. Trotz ihres großen Erfolgs hatte sie auch schwere Zeiten: Nach einem Angriff in einem Hotel zog sie sich für Jahre aus der Öffentlichkeit zurück, kämpfte aber für bessere Sicherheitsstandards und gewann einen bedeutenden Rechtsstreit. Nach einer Pause kehrte sie in den 1980ern zurück und veröffentlichte zwei autobiografische Bücher, bevor sie 2018 endgültig in den Ruhestand ging. Ihr Song "Pretty Little Baby" mauserte sich in den vergangenen Monaten zu einem wahren TikTok-Trend, den zahlreiche Creator nutzten.

Privat war die Sängerin bekannt für ihre tiefe Verbindung zu ihrer italienischen Familie. Im März dieses Jahres zeigte sich Connie vor allem von ihrer neu gefundenen Popularität auf TikTok begeistert. Viele junge Fans hatten ihre Songs entdeckt, und selbst Prominente wie Kylie Jenner (27) und Kim Kardashians (44) Tochter North (12) nahmen an der "Pretty Little Baby"-Challenge teil. "Um ehrlich zu sein, habe ich mich nicht einmal an den Song erinnert! Ich musste ihn mir erst anhören, um mich zu erinnern", verriet Connie gegenüber People im März scherzhaft.

Getty Images Connie Francis, Sängerin

Getty Images Connie Francis, August 1962

Getty Images Connie Francis, Mai 2017

