TikTok-Star Deborah Finck stirbt an seltener Form von Krebs

Die Online-Welt muss sich nun von einer wahren Größe in der TikTok-Community verabschieden: Die Influencerin Deborah Finck, die im Netz unter dem Namen "Nanny 911" bekannt war, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Ihre Tochter, Katerina, bestätigt die traurige Nachricht mit einem emotionalen Post auf Instagram. Dort nennt sie ihre Mama, ihren Sonnenschein und ihre beste Freundin. "Du warst die schönste Mutter und die beste Mami, die man sich nur wünschen kann. Du hast mich Stärke, Mut und Tapferkeit gelehrt und was es bedeutet, wirklich zu lieben und niemals aufzugeben. Du hast an mich geglaubt, mir beigestanden und mir gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet", schreibt sie rührend.

Die Fotos, die Katerina zu Ehren ihrer Mutter teilt, zeigen die beiden und den Rest ihrer Familie über Jahre hinweg – immer mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Jedoch wurde bei Deborah vor fünf Jahren ein seltener bösartiger Tumor festgestellt, gegen den sie den Kampf letztendlich verloren hat. Auch ihr Ehemann Paul meldete sich bereits mit einem Beitrag im Netz, um den Tod seiner langjährigen Frau zu bestätigen. "Heute teile ich mit erschüttertem Herzen die Nachricht mit, dass meine geliebte Frau Deborah verstorben ist. Nach einem tapferen und unerbittlichen fünfjährigen Kampf gegen den Krebs hat sie diese Welt friedlich verlassen, umgeben von Liebe. [...] Ruhe jetzt, meine Liebe. Dein Kampf ist vorbei, und du bist frei. Bis wir uns wiedersehen, wirst du immer in meinem Herzen sein", schreibt er auf seinem eigenen Account.

Das Schicksal von Deborah hat im Netz schnell Anklang gefunden. Stets zeigte sie sich unermüdlich und positiv im Kampf gegen ihre Krankheit. Auf TikTok sammelte sie durch ihre realistische Darstellung ihrer Krankheit und ihren großen Kampfgeist eine große Community an – über 420.000 Menschen [Stand: 16. Januar 2025, 7:15 Uhr] folgten ihr auf der Plattform, wo sie täglich Videos postete. Im vergangenen Monat schien die mehrfache Mutter sich jedoch bewusst geworden zu sein, dass sie nicht mehr lange durchhalten wird. Sie begann, Videos zu teilen, in denen sie Worte des Abschieds an ihre Familie richtete, berichtete Us Weekly. Deborah hinterlässt sechs Kinder – drei Zwillingspaare – und ihren Mann.

Instagram / deborahfinck Deborah Finck, TikTok-Star

Instagram/ deborahfinck Deborah Finck, TickTok-Star, und ihr Partner

