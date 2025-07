Kein Hollywood: Ana de Armas startet neues Leben in Vermont

Ana de Armas (37) hat sich vom Trubel Hollywoods verabschiedet und ein neues Leben an der Ostküste der USA in Vermont begonnen. Die Schauspielerin investierte Berichten zufolge rund 7 Millionen Dollar in ein luxuriöses Zuhause, das sie vor neugierigen Blicken schützt. In einem Interview mit E! News beschrieb die Kubanerin ihre neue Residenz mit sechs Schlafzimmern, acht Badezimmern und einem Pool als ihren persönlichen "Kokon". Dieses Refugium bietet ihr nicht nur Ruhe, sondern auch atemberaubende Berglandschaften – ein wahrer Kontrast zu ihrem alten Leben in Los Angeles.

Der Umzug nach Vermont ist für Ana mehr als nur ein Ortswechsel. Im Interview erklärte sie, wie wichtig es ihr sei, Prioritäten zu setzen und sich selbst an erste Stelle zu stellen. "Man spürt einfach, wann es Zeit für Veränderungen ist", sagte sie. Ana ließ ihr Haus in Venice, Kalifornien, hinter sich, nachdem ihre Beziehung mit Ben Affleck (52) im Rampenlicht der Medien zu scheitern drohte. Die ständige Belagerung durch Paparazzi machte ihr das Leben in L.A. zunehmend schwer. Bereits 2022 hatte sie in einem Interview mit Elle die Stadt als stressig und überwältigend beschrieben. Zuletzt verkaufte sie auch ihr Apartment im New Yorker SoHo-Viertel, was den endgültigen Abschied von ihrem ehemaligen Lebensstil markierte.

Abseits von Karriere und Immobilien sprach die Schauspielerin kürzlich offen über ihre Zukunftspläne. In einem Gespräch mit dem italienischen Magazin F Magazine verriet Ana, dass sie bald Kinder und eine Familie haben möchte. "Liebe ist unvorhersehbar, man weiß nie, wann sie kommt", reflektierte Ana. Diese Gedanken werfen auch ein neues Licht auf die Gerüchte, die sie aktuell mit Tom Cruise (63) in Verbindung bringen. Ob diese beiden Hollywood-Stars tatsächlich mehr verbindet, bleibt abzuwarten. Doch eines ist klar: Ana sucht nicht nur in Vermont, sondern auch in ihrem privaten Leben nach einem Neuanfang.

Getty Images Ana de Armas bei der Filmpremiere in London, September 2021

MEGA / Natural Diamond Council Ana de Armas, Schauspielerin

Getty Images Ana de Armas, März 2025